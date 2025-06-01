От Крымского моста до горящих Ту-95 в 1800 км: как Василий Малюк превратил СБУ в машину для наказания окупантов

Малюк и его команда: как СБУ стала грозой для России

За время пребывания Василия Малюка в должности главы СБУ ведомство отметилось многими успешными спецоперациями. Речь идет не только о недавних "спецефектах" на военных базах в РФ. Атака на Керченский мост, пожары на НПЗ и многое другое – список очень длинный.

Глава Службы безопасности Украины уже неоднократно доказывал свою эффективность в борьбе с агрессором. "Телеграф" рассказывает о жизненном пути Василия Малюка и самых ярких фактах о его деятельности.

Образование и начало карьеры

Василий Малюк получил высшее образование в Киевском национальном университете внутренних дел. В 2005 году окончил Национальную академию СБУ по специальности правоведение.

Военную службу в органах государственной безопасности начал в 2001 году. Работал в разных подразделениях силовых структур, занимался расследованиями и противодействием правонарушениям.

7 февраля 2023 года Верховная Рада назначила Малюка руководителем СБУ. Одним из главных направлений его работы стало противодействие российской агрессии. СБУ под его руководством разработала и активно использует беспилотные морские аппараты для борьбы с российскими кораблями Черного моря.

Самые громкие операции под руководством Малюка

Борьба с российскими агентурными сетями

В 2023 году СБУ ликвидировала 47 агентурных сетей России, а в 2024 году еще 46. Эти операции прекратили деятельность российских агентов, которые собирали данные для ракетных ударов по Украине.

Атаки на стратегические объекты

Первый подрыв Крымского моста произошел в октябре 2022 года (Малюк тогда был первым заместителем ведомства). СБУ использовала взрывчатку, замаскированную под рулоны пленки в грузовике. В июле 2023 года мост снова атаковали с помощью морских беспилотников.

В феврале 2023 года на белорусском аэродроме "Мачулищи" дроны СБУ повредили российский самолет А-50. Операцию провели два беспилотника во время пребывания самолета на земле.

У Евпатории украинские силы уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф". Малюк назвал эту операцию частью активных действий против российских военных объектов.

Морские дроны "Sea Baby"

СБУ разработала уникальные морские дроны "Sea Baby" для уничтожения российских кораблей. Они способны переносить до 2 тонн груза и оснащены установками "Град".

Эти беспилотники поразили не менее четырех российских военных кораблей возле Крыма. Среди них – малый ракетный корабль "Самум" и большой десантный корабль " Оленегорский горняк ".

Спецоперации против врагов Украины

6 декабря 2023 года СБУ ликвидировала экснардепа от запрещенной ОПЗЖ Илью Киву. Его тело обнаружили в селе Супоневе под Москвой.

СБУ задержала полковника Дмитрия Козюру, руководителя Антитеррористического центра за сотрудничество с российскими спецслужбами. Малюк лично контролировал это дело и докладывал президенту Владимиру Зеленскому.

В конце 2024 года в Москве произошел взрыв, жертвами которого стали начальник войск РХБО ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. СБУ подтвердила, что это была спецоперация службы.

Взрывы в России 1 июня 2025 года

На двух российских военных аэродромах — "Оленья" в Мурманской области и "Белая" в Иркутской области — возникли большие возгорания. Эти объекты являются базами для стратегической авиации русских вооруженных сил.

Стратегические самолеты возгорелись после мощных взрывов. Об этом " Телеграф " узнал из собственных источников. Служба безопасности Украины провела целевую операцию по ликвидации вражеских бомбардировщиков.

"Беспилотники СБУ атаковали авиатехнику, которая каждую ночь наносит удары по украинским населенным пунктам. На данный момент подтверждено поражение более 40 единиц летательных аппаратов, включая А-50, Ту-95 и Ту-22 М3", — отмечается в сообщении.

Согласно информации, эта особая военная акция носит кодовое название "Паутина". Предварительные оценки ущерба, нанесенного вражеской авиации, превышают 2 миллиарда долларов. Ее готовили более полутора лет — реализовывал замысел Василий Малюк, а контролировал — президент Украины Владимир Зеленский.

В одном из видеоматериалов можно наблюдать, как горит аэродром "Бела", а также слышны комментарии главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка по поводу "хлопка".

Сведения о масштабном пожаре появились в региональных информационных каналах. Они обнародовали видеозаписи с черными столбами дыма от возгорания, которые были видны с большого расстояния. Свидетели также фиксируют взрывы на фоне "угрозы от БПЛА".

Справка: расстояние от военного аэродрома "Оленья" до украинской границы составляет примерно 1800 километров.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ насмешила сеть подборкой самых ярких задержанных луков. Украинцы особо отметили работу СММ-специалиста.