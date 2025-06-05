Фальшивые купюры встречаются все чаще: в КИТ Group посоветовали, как избежать рисков

На миллион настоящих гривен приходится уже 5,1 фальшивки

По данным НБУ, в Украине растет количество поддельных банкнот: на миллион настоящих гривен приходится уже 5,1 фальшивки. По оценкам аналитиков, количество фальшивых гривен в обращении приближается к уровню, который был характерен до начала полномасштабного вторжения.

"Исторически уровень подделки гривны в Украине остается достаточно низким, но тенденция возвращения к ковидным максимумам не может остаться без внимания. Именно в период пандемии, когда украинцы массово переводили свои сбережения в наличные, количество поддельных банкнот выросло до более 7 на миллион", — указывает в своем блоге КИТ Group, один из крупнейших операторов рынка обмена валют в Украине.

Несмотря на то, что фальшивые гривны встречаются гораздо реже, чем евро (18 подделок на миллион купюр) или доллар США (более 12), украинцам стоит повысить уровень бдительности относительно наличных денег, чтобы не получить фальшивку.

В КИТ Group отмечают: на фоне роста доли наличных денег в обращении из-за перебоев с энергоснабжением и цифровой нестабильности, наличные операции нужно проводить исключительно в легальных пунктах обмена. Именно так можно существенно снизить вероятность рисков.

"Фальшивки могут появиться не только на рынках, у случайных менял или в теневых обменниках. Они встречаются в супермаркетах, в общественном транспорте и, в конце концов, везде, где есть большой оборот наличных денег и меньше контроля. Были даже случаи, когда фальшивки фиксировались при выдаче купюр банкоматами с функцией приема наличных — это лишний раз подтверждает высокое качество работы фальшивомонетчиков, что требует от нас внимания, бдительности и соблюдения базовых правил безопасности", — подчеркивают в КИТ Group.

По информации Нацбанка, чаще всего фальсифицируют купюры старых серий — 500 грн 2006 года выпуска, 200 грн 2007 года выпуска и 100 грн 2005 года. Они имеют более низкий уровень защиты, чем новые образцы, поэтому их чаще всего вбрасывают в оборот фальшивомонетчики.

Поэтому эксперты сети КИТ Group с почти сотней пунктов в 30 городах Украины настойчиво советуют проводить обменные операции в легальных лицензированных операторов рынка — в банковских пунктах обмена или в пунктах обмена, имеющих лицензию Национального банка Украины. Именно в таких местах вероятность наткнуться на фальшивку приближается к нулю. Ведь каждый такой обменник оборудован профессиональными техническими детекторами подлинности купюр, которые сканируют магнитные метки и другие защитные элементы. Кассиры сети КИТ Group, например, проходят регулярное обучение по выявлению подделок и пользуются внутренней "базой знаний" о подозрительных банкнотах.

А что же делать в случае сомнений относительно подлинности купюр? Сомнительные банкноты не принимаются к обмену.

"Их возвращают клиенту — так же, как банкомат возвращает некорректную купюру", — объяснили эксперты КИТ Group. В то же время по просьбе клиента такую банкноту могут передать на экспертизу — это делают банки — и только экспертиза устанавливает подлинность. Кассир банка или обменного пункта — не эксперт и не судья. Он не имеет права изымать купюру или обвинять клиента, а только определяет сомнительность на основе регламентированных инструкций.

Как обезопасить себя от фальшивок – советы от экспертов

КИТ Group напоминает базовые правила безопасности наличных операций: