Фальшиві купюри трапляються все частіше: у КИТ Group порадили, як уникнути ризиків

На мільйон справжніх гривень припадає уже 5,1 фальшивки

За даними НБУ, в Україні зростає кількість підроблених банкнот: на мільйон справжніх гривень припадає уже 5,1 фальшивки. За оцінками аналітиків, кількість фальшивих гривень в обігу наближається до рівня періоду перед повномасштабним вторгненням.

"Історично рівень підробки гривні в Україні досить низький, але тенденція повернення до ковідних максимумів не може залишатися поза увагою. Саме в період пандемії, коли українці масово переводили свої заощадження в готівку, кількість підробних банкнот зросла до понад 7 на мільйон", — вказує у своєму блозі КИТ Group, один із найбільших операторів ринку обміну валют в Україні.

Попри те, що фальшиві гривні трапляються набагато рідше за євро (18 підробок на мільйон купюр) чи долар США (понад 12), українцям варто підвищити рівень пильності до готівкових грошей, щоб не отримати фальшиві.

У КИТ Group наголошують: на тлі зростання частки готівки в обігу через перебої з енергопостачанням та цифрову нестабільність важливо проводити готівкові операції лише в легальних пунктах обміну. Завдяки цьому можна істотно знизити ризики.

"Фальшивки можуть з’явитися не лише на ринках, у випадкових міняйл чи в тіньових обмінниках. Вони трапляються в супермаркетах, у громадському транспорті та, зрештою, усюди, де є великий обіг готівки й менше контролю. Були навіть випадки, коли фальшивки фіксували під час видачі купюр банкоматами з функцією приймання готівки — це зайвий раз підтверджує високу якість роботи фальшивомонетників, що вимагає від нас уваги, пильності й дотримання базових правил безпеки", — підкреслюють у КИТ Group.

За інформацією Нацбанку, найчастіше фальсифікують купюри старих серій — 500 грн 2006 року випуску, 200 грн 2007 року випуску та 100 грн 2005 року. Вони мають нижчий рівень захисту, ніж нові зразки, тому їх частіше підробляють і вкидають в обіг фальшивомонетники.

Експерти мережі КИТ Group із майже сотнею пунктів у 30 містах України наполегливо радять проводити обмінні операції у легальних ліцензованих операторів ринку — у банківських пунктах обміну або в пунктах обміну, які мають ліцензію Національного банку України. Саме в цих місцях імовірність натрапити на фальшивку наближається до нуля. Адже кожний такий обмінник обладнаний професійними технічними детекторами справжності купюр, які сканують магнітні мітки та інші захисні елементи. Касири мережі КИТ Group, наприклад, проходять регулярне навчання з виявлення підробок та користуються внутрішньою базою знань про сумнівні банкноти.

А що ж робити, якщо маєте сумнів щодо справжності купюр? Сумнівні банкноти не приймають до обміну.

"Їх повертають клієнтові — так само, як банкомат повертає некоректну купюру", пояснили експерти КИТ Group. Водночас на прохання клієнта таку банкноту можуть передати на експертизу — це роблять банки — і лише експертиза встановлює справжність. Касир банку чи обмінного пункту — не експерт і не суддя. Він не має права вилучати купюру чи звинувачувати клієнта, а лише визначає сумнівність на основі регламентованих інструкцій.

Як убезпечити себе від фальшивок — поради від експертів

КИТ Group нагадує базові правила безпеки готівкових операцій: