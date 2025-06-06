"Иллюзий нет". Чалый объяснил, пожертвуют ли США Украиной, чтобы оторвать Россию от Китая

Поднебесная прочно закрепила контроль за Белокаменной

Соединенные Штаты заинтересованы в налаживании отношений с Россией, которая все больше подпадает под влияние Китая. И в этой стратегической игре Киев мог бы стать жертвой, отданной Вашингтоном Москве, чтобы оторвать ее от Пекина.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал известный дипломат, посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый. Он объяснил, пожертвуют ли США Украиной ради более масштабных целей, связанных с Китаем.

Больше мнений дипломата читайте в публикации: "США устроит вариант Украины как буферной зоны — Валерий Чалый".

— У меня тут нет иллюзий. Если бы США достигали более стратегических целей, когда в споре с Китаем перетащили бы на свою сторону Россию, то ни один американский аналитик или специалист в сфере безопасности не думал бы об Украине и украинцах, — говорит дипломат.

Но, по его мнению, такой реалистичной цели уже нет.

— Китай прочто закрепил контроль над российским режимом. Все эти подписанные документы [с Россией] о вечном партнерстве — это часть действий, направленных на подготовку к доминированию Китая в своем регионе. Китай хотел закрыть свой тыл, получить ресурсы и поставить барьер для влияния США в этом направлении. И он это успешно сделал, используя слабость России, которая возникла из-за войны войны с Украиной, — подытожил Валерий Чалый.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" четыре сферы, где пересекаются национальные интересы США и Украины.