"Ілюзій нема". Чалий пояснив, чи пожертвують США Україною, щоб відірвати Росію від Китаю

Піднебесна міцно закріпила контроль за Білокам’яною

Сполучені Штати зацікавлені в налагоджуванні взаємин із Росією, яка дедалі більше потрапляє під вплив Китаю. І в цій стратегічній грі Київ міг б стати жертвою, відданою Вашингтоном Москві, щоб відірвати її від Пекіна.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів відомий дипломат, посол України в США (2015-2019) Валерій Чалий. Він пояснив, чи пожертвують Україною заради більш масштабних цілей, пов'язаних з Китаєм.

Більше думок дипломата читайте у публікації: "США влаштує варіант України, як буферної зони, — Валерій Чалий".

— У мене тут немає ілюзій. Якби США досягали більш стратегічних цілей, коли в суперечці з Китаєм перетягнули б на свій бік Росію, то жоден американський аналітик чи спеціаліст в сфері безпеки не думав би про Україну і українців, — каже дипломат.

Але, на його думку, такої реалістичної мети вже нема.

— Китай міцно закріпив контроль за російським режимом. Всі ці підписані документи [з Росією] про вічне партнерство, — це частина дій, які спрямовані на підготовку до домінування Китаю в своєму регіоні. Китай хотів закрити свій тил, отримати ресурси і поставити бар'єр для впливу США на цьому напрямку. І він це успішно зробив, використовуючи слабкість Росії, яка виникла через війну з Україною, — підсумував Валерій Чалий.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" чотири сфери, де перетинаються національні інтереси США й України.