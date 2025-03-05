Вместо США - Китай? Эксперт объяснил, могут ли Украина и ЕС сменить курс
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Пекин не будет сдерживать политический экспансионизм России в Европе
Выход США из Европы может вдохновить Китай на стратегические отношения с Европейским союзом и Украиной. Однако такой формат сотрудничества будет существенно отличаться от традиционной евроатлантической модели, особенно, если будет наблюдаться снижение уровня демократии в Европе и приход авторитарных режимов к власти.
Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по азиатско-тихоокеанскому региону аналитического центра Adastra Антон Ганоцкий. По его словам, надеяться на гарантии безопасности в Китае также не стоит, учитывая стратегический характер российско-китайских отношений.
"Пекин не будет сдерживать политический экспансионизм России в Европе", — сказал он.
Ганоцкий добавляет, что Украина не может рассматривать КНР как союзника по аналогичным причинам. Ведь Пекин поддерживает нашего врага и не против установления в Киеве пророссийского правительства.
"Такой сценарий в ближайший год маловероятен, несмотря на хаотическую политику Дональда Трампа. США пока не планирует выходить из Европы, а ставка на сдерживание Китая пока находится в центре внешней политики Вашингтона", — подчеркнул он.
Ранее "Телеграф" писал, что Китай готов к войне с США. Так в Поднебесной отреагировали на решение Трампа обложить китайские товары дополнительными пошлинами.