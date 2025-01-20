Многодетный дедушка: что известно о пяти внуках Ющенко и как они выглядят

Самому старшему внуку сейчас 20 лет

Третий президент Украины Виктор Ющенко – не только политический деятель, но и многодетный отец и дедушка. Он дважды был в браке, а его семья часто была в центре внимания, но никогда не вызывала негативных эмоций в сети. В августе 2022 года у экс-президента родился пятый внук.

Виктор Ющенко – отец пяти детей и дедушка пяти внуков. Среди них Доменика, Виктор-младший, Андриана — дети дочери Виталины и двое детей от сына Андрея — Варвара и Андрей. "Телеграф" решил выяснить, что известно о внуках третьего президента Украины.

Трех внуков Виктор Ющенко получил от дочери Виталины. Доменика Ющенко родилась в 1998 году. В 2021 году участвовала в шоу "Голос країни-11". Зрителям она запомнилась яркой внешностью. В сети предполагали, что она делала пластику лица. В частности, считали, что девушка уменьшила нос и удалила комки биша. Однако Доменика это отрицала и показала фото себя 10-летней.

Виктор Ющенко-младший родился в 2004 году. В сентябре 2022 года, в возрасте 17 лет, он вернулся из Канады и поступил в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Он подал документы в вуз столицы Украины тайно — не рассказывал об этом родителям. Сейчас он учится в одном из самых престижных вузов нашей страны.

Андриана Ющенко родилась в 2009 году. В октябре 2024 отпраздновала свое 15-летие. Мать Виталина Ющенко поделилась фотографиями дочери в социальных сетях, где видно, как она изменилась за последний год.

Внуки Виктора Ющенко Виктор и Андриана

Внучка и дочь Виктора Ющенко

У старшего сына экс-президента Андрея двое детей. Дочь Варя от первого брака с Лизой Ющенко — сестрой Маши Ефросининой, которой сейчас 14 лет, и сын Андрей, появившийся на свет в августе 2022 года от жены Елены.

Внучка Виктора Ющенко Варвара

Виктор Ющенко с семьей

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