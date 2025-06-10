Хорошего урожая не будет, если игнорировать эти советы. Как позаботиться о моркови

Опытные дачники поделились секретами

Морковь – полезный и вкусный корнеплод, который входит в состав многих блюд. Ее можно успеть посеять еще даже в июне, а для того, чтобы получить большой урожай, есть несколько секретов.

Секреты выращивания моркови

Во время необходимой процедуры – прореживания моркови, есть риск привлечь морковную муху. Telegram-канал "Дом и приусадебный участок" рассказал, как этого избежать. Перед прореживанием нужно окропить морковь таким раствором: на ведро воды одна столовая ложка красного или черного молотого перца. Настаивать не нужно, использовать можно сразу.

Чтобы корнеплоды росли здоровыми и не поражались болезнями и гнилью, после второго прореживания их нужно полить водой с добавлением марганцовки и борной кислоты (на ведро воды 3 г марганцовки и 2-3 г борной кислоты). Ведро раствора используется на 3-4 квадратных метров. Перед поливом им нужно увлажнить почву обычной водой. Спустя 20 дней повторить процедуру.

Как вырастить крупную, сочную, сладкую морковь — лайфхак с солью

Этот простой способ проверен годами. Обычный полив моркови соленой водой дает отличные результаты.

Что дает полив моркови водой с добавлением соли

Способствует усвоению питательных веществ

Отпугивает вредителей

Делает морковь слаще и защищает от гнили

Как приготовить соленую воду

Надо взять 1 столовую ложку поваренной соли на 10 литров воды (1 ведро). Хорошо перемешайте, чтобы соль полностью растворилась. Перед поливом соляным раствором морковь следует сначала полить обычной водой.

Когда поливать:

После посева

Через 7 дней после появления всходов

Еще через 2 недели

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