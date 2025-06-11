Был племянником Петлюры и воевал за Украину: почему патриарх Мстислав похоронен в США и когда он умер

Святейший патриарх Мстислав Скрипник был первым патриархом Украинской автокефальной православной церкви

Мстислав Скрипник — украинский государственный, политический и церковный деятель. Он был первым патриархом Украинской автокефальной православной церкви, патриархом Киевским и всея Украины. Также есть данные о том, что Мстислав — племянник Симона Петлюры, и был его личным адъютантом во время УНР.

"Телеграф" расскажет, когда умер патриарх Мстислав, где он похоронен и как выглядит его могила.

Святейший патриарх Мстислав Скрипник

Мирское имя патриарха Мстислава — Степан Іванович Скрипник. Он родился в Полтаве в 1898 году. В свое время будущий священнослужитель служил добровольцем в конно-гайдамацком полка им. Костя Гордиенко Отдельной запорожской дивизии Армии УНР. Известно, что Мстислав — родной племянник атамана УНР Симона Петлюры, он был его личным адъютантом.

В период между Первой и Второй мировой войной Мстислав Скрипник работал в кооперативных учреждениях Галиции и Волыни, а также упоминается, что он был послом Польского сейма.

Во время Второй мировой войны, в 1942 году, Мстислав стал священником, позже дослужился до должности епископа Переяславского УПЦ. А после войны жил в эмиграции, в том числе и в США с 1950 года. И будучи там возглавлял общину Украинской православной церкви.

18 ноября 1990 года в Соборе святой Софии в Киеве состоялась интронизация Мстислава — он стал первым Патриархом УАПЦ. При этом он жил в США, но создал свою канцелярию в Киеве. С момента эмиграции патриарх посетил Украину всего семь раз.

Где похоронен патриарх Мстислав?

Известно, что святейший патриарх Мстислав Скрипник умер 11 июня 1993 года, это было в городе Гримсби в Канале. Его похоронили в крипте собора святого Андрея в Саут-Баунд-Брук в Нью-Йорке.

Гробница, где покоится Мстислав представляет собой белый мраморный постамент. На нем кроме церковных надписей можно увидеть высеченный герб Украины трезубец.

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