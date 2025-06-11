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Был племянником Петлюры и воевал за Украину: почему патриарх Мстислав похоронен в США и когда он умер

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Мстислав Скрипник был борцом за украинскую автокефальную церковь Новость обновлена 11 июня 2025, 12:46
Мстислав Скрипник был борцом за украинскую автокефальную церковь. Фото Коллаж "Телеграф"

Святейший патриарх Мстислав Скрипник был первым патриархом Украинской автокефальной православной церкви

Мстислав Скрипник — украинский государственный, политический и церковный деятель. Он был первым патриархом Украинской автокефальной православной церкви, патриархом Киевским и всея Украины. Также есть данные о том, что Мстислав — племянник Симона Петлюры, и был его личным адъютантом во время УНР.

"Телеграф" расскажет, когда умер патриарх Мстислав, где он похоронен и как выглядит его могила.

Святейший патриарх Мстислав Скрипник

Мирское имя патриарха Мстислава — Степан Іванович Скрипник. Он родился в Полтаве в 1898 году. В свое время будущий священнослужитель служил добровольцем в конно-гайдамацком полка им. Костя Гордиенко Отдельной запорожской дивизии Армии УНР. Известно, что Мстислав — родной племянник атамана УНР Симона Петлюры, он был его личным адъютантом.

В период между Первой и Второй мировой войной Мстислав Скрипник работал в кооперативных учреждениях Галиции и Волыни, а также упоминается, что он был послом Польского сейма.

Мстислав Скрипник

Во время Второй мировой войны, в 1942 году, Мстислав стал священником, позже дослужился до должности епископа Переяславского УПЦ. А после войны жил в эмиграции, в том числе и в США с 1950 года. И будучи там возглавлял общину Украинской православной церкви.

18 ноября 1990 года в Соборе святой Софии в Киеве состоялась интронизация Мстислава — он стал первым Патриархом УАПЦ. При этом он жил в США, но создал свою канцелярию в Киеве. С момента эмиграции патриарх посетил Украину всего семь раз.

Мстислав Скрипник

Где похоронен патриарх Мстислав?

Известно, что святейший патриарх Мстислав Скрипник умер 11 июня 1993 года, это было в городе Гримсби в Канале. Его похоронили в крипте собора святого Андрея в Саут-Баунд-Брук в Нью-Йорке.

Мстислав Скрипник могила

Гробница, где покоится Мстислав представляет собой белый мраморный постамент. На нем кроме церковных надписей можно увидеть высеченный герб Украины трезубец.

Мстислав Скрипник могила

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит старинное еврейское кладбище в Хусте на полторы тысячи моги. Сюда приезжают евреи со всего мира.

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#Патриарх #Могила #УАПЦ #патриарх Мстислав