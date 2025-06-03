Сюда приезжают люди со всего мира: как выглядит старинное еврейское кладбище в Хусте на полторы тысячи могил (фото)

Эксклюзивный фоторепортаж "Телеграфа" с древнего еврейского кладбища

Еврейская этническая группа на Закарпатье, согласно данным переписи населения 1921 года, была третьей по численности в Подкарпатской Руси. Она составляла 82,3 тысячи человек. Конечно же, где люди жили, там были и кладбища, на которых хоронили усопших. Одно из таких еврейских кладбищ находится в городе Хуст.

"Телеграф" побывал в старинном некрополе евреев в Хусте на Закарпатье и представляет эксклюзивный фоторепортаж из этого места.

Возобновленное и ухоженное кладбище в Хусте

В городе Хуст на Закарпатье существует два еврейских кладбища. Одно новое и действующее сейчас, а второе старинное, которое больше не используется для захоронений. Именно о втором и пойдет речь.

Древнее еврейское кладбище расположено на холме по улице Островского в Хусте. Оно было заложено в ХVIII веке и в целом насчитывает от 1500 до 1900 захоронений. Более четверти надгробков в этом некрополе сохранены в первоначальном виде.

Кладбище по периметру огорожено высоким забором, оно не имеет специально разделенных секций, однако ухожено и возобновлено. К слову, территория кладбища осталась неизменной с 1939 года.

По данным местных СМИ, в 2015 году старое еврейское кладбище в Хусте было отреставрировано еврейской диаспора из Америки. Иудеи не только привели в порядок надгробия и территорию, но и отреставрировали часовню рядом с кладбищем.

Как рассказал глава еврейской общины Хуста Владимир Кац, ежегодно, в основном на "10 дней раскаяния" сюда приезжают евреи из разных стран мира, чтобы почтить память своих предков.

Стоит отметить, что среди похороненных на этом старинном кладбище людей, есть и раввины Моше Шик и Моше Гринвальд. Сам некрополь был закрыт для новых захоронений в 1960 году. Такое решение было принято в связи с нехваткой мест. В то же время для еврейской общины было открыто новое кладбище на склоне Замковой горы, которое используется до сих пор, хоть и численность евреев в Хусте уже не так велика.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит одно из самых больших еврейских кладбищ в Украине. Там похоронены 20 тысяч человек.