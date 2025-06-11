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Був племінником Петлюри і воював за Україну: чому патріарха Мстислава поховали в США і коли він помер

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Мстислав Скрипник був борцем за українську автокефальну церкву Новина оновлена 11 червня 2025, 12:46
Мстислав Скрипник був борцем за українську автокефальну церкву. Фото Колаж "Телеграф"

Святіший патріарх Мстислав Скрипник був першим патріархом Української автокефальної православної церкви

Мстислав Скрипник — український державний, політичний та церковний діяч. Він був першим патріархом Української автокефальної православної церкви, патріархом Київським та всієї України. Також є дані про те, що Мстислав – племінник Симона Петлюри, і був його особистим ад'ютантом в часи УНР.

"Телеграф" розповість, коли помер патріарх Мстислав, де його поховано і як виглядає його могила.

Святіший патріарх Мстислав Скрипник

Мирське ім’я патріарха Мстислава — Степан Іванович Скрипник. Він народився у Полтаві у 1898 році. Свого часу майбутній священнослужитель служив добровольцем у кінно-гайдамацькому полку ім. Костя Гордієнка Окремої запорізької дивізії Армії УНР. Відомо, що Мстислав – рідний племінник отамана УНР Симона Петлюри, він був його особистим ад’ютантом.

У період між Першою та Другою світовою війною Мстислав Скрипник працював у кооперативних установах Галичини та Волині, а також згадується, що він був послом Польського сейму.

Мстислав Скрипник

Під час Другої світової війни, у 1942 році, Мстислав став священиком, згодом дослужився до посади єпископа Переяславського УПЦ. А після війни жив в еміграції, у тому числі й у США з 1950 року. І, будучи там, очолював осередок Української православної церкви.

18 листопада 1990 року у Соборі святої Софії у Києві відбулася інтронізація Мстислава – він став першим Патріархом УАПЦ. При цьому він жив у США, але створив свою канцелярію у Києві. З моменту еміграції патріарх відвідав Україну лише сім разів.

Мстислав Скрипник

Де похований патріарх Мстислав?

Відомо, що святіший патріарх Мстислав Скрипник помер у 1993 році, це було у місті Грімсбі у Каналі. Його поховали у крипті собору святого Андрія у Саут-Баунд-Брук у Нью-Йорку.

Мстислав Скрипник могила

Гробниця, де спочиває Мстислав являє собою білий мармуровий постамент. На ньому, крім церковних написів, можна побачити висічений герб України тризуб.

Мстислав Скрипник могила

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає старовинний єврейський цвинтар у Хусті на півтори тисячі моги. Сюди приїжджають євреї з усього світу.

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#Патріарх #Могила #УАПЦ #патріарх Мстислав