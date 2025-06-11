Був племінником Петлюри і воював за Україну: чому патріарха Мстислава поховали в США і коли він помер

Святіший патріарх Мстислав Скрипник був першим патріархом Української автокефальної православної церкви

Мстислав Скрипник — український державний, політичний та церковний діяч. Він був першим патріархом Української автокефальної православної церкви, патріархом Київським та всієї України. Також є дані про те, що Мстислав – племінник Симона Петлюри, і був його особистим ад'ютантом в часи УНР.

"Телеграф" розповість, коли помер патріарх Мстислав, де його поховано і як виглядає його могила.

Святіший патріарх Мстислав Скрипник

Мирське ім’я патріарха Мстислава — Степан Іванович Скрипник. Він народився у Полтаві у 1898 році. Свого часу майбутній священнослужитель служив добровольцем у кінно-гайдамацькому полку ім. Костя Гордієнка Окремої запорізької дивізії Армії УНР. Відомо, що Мстислав – рідний племінник отамана УНР Симона Петлюри, він був його особистим ад’ютантом.

У період між Першою та Другою світовою війною Мстислав Скрипник працював у кооперативних установах Галичини та Волині, а також згадується, що він був послом Польського сейму.

Під час Другої світової війни, у 1942 році, Мстислав став священиком, згодом дослужився до посади єпископа Переяславського УПЦ. А після війни жив в еміграції, у тому числі й у США з 1950 року. І, будучи там, очолював осередок Української православної церкви.

18 листопада 1990 року у Соборі святої Софії у Києві відбулася інтронізація Мстислава – він став першим Патріархом УАПЦ. При цьому він жив у США, але створив свою канцелярію у Києві. З моменту еміграції патріарх відвідав Україну лише сім разів.

Де похований патріарх Мстислав?

Відомо, що святіший патріарх Мстислав Скрипник помер у 1993 році, це було у місті Грімсбі у Каналі. Його поховали у крипті собору святого Андрія у Саут-Баунд-Брук у Нью-Йорку.

Гробниця, де спочиває Мстислав являє собою білий мармуровий постамент. На ньому, крім церковних написів, можна побачити висічений герб України тризуб.

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