Родила двоих детей: что известно о жене бывшего командующего СБС Сухаревского

Военный присутствовал на родах жены

Украинский военный, награжденный званием Героя Украины Вадим Сухаревский, который был первым командующим Сил беспилотных систем, а сейчас заместитель Главнокомандующего ВСУ, женат и имеет двоих детей. Он был на родах своей избранницы через несколько дней после того, как получил ранение.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Вадиме Сухаревском. Она – его главная поддержка и надежный тыл.

Что известно о жене Вадиме Сухаревском

Юлия Сухаревская родилась в Чернигове. Она музыкант — бандурист и оперная певица. Ее деятельность почти не освещается в СМИ, ведет непубличный образ жизни.

В одном из интервью Юлия рассказывала, что с Вадимом они поженились за 5 дней до родов, в 2014 году. Роспись была запланирована раньше, но из-за службы жениха, она была перенесена.

Вадим также находился на родах. В это время, по словам Вадима, он впервые за долгое время заплакал. За несколько дней до этого он получил пулевое ранение в ногу. Пара имеет двоих детей — дочь и сына. Однако неизвестно, сколько им лет и как их зовут. Кстати, дом, где жила семья Сухаревских, уничтожили оккупанты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене "Мадяра" Роберта Бровди. В браке он уже больше 30 лет.