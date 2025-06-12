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Народила двох дітей: що відомо про дружину колишнього командувача СБС Сухаревського

Автор
Наталія Дума
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Автор
Вадим Сухаревський "Борсук"- батько двох дітей
Вадим Сухаревський "Борсук"- батько двох дітей. Фото Колаж Телеграфу

Військовий був присутній на пологах дружини

Український військовий, нагороджений званням Героя України Вадим Сухаревський, який був першим командувачем Сил безпілотних систем, а зараз заступник Головнокомандувача ЗСУ, одружений і має двох дітей. Він був на пологах своєї обраниці за кілька днів після того, як отримав поранення.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Вадима Сухаревського. Вона — його головна підтримка та надійний тил.

Що відомо про дружину Вадима Сухаревського

Юлія Сухаревська народилася у Чернігові. Вона музикантка — бандуристка та оперна співачка. Її діяльність майже не висвітлюється у ЗМІ, вона веде непублічний спосіб життя.

В одному з інтерв’ю Юлія розповідала, що із Вадимом вони одружилися за 5 днів до її пологів, у 2014 році. Однак розпис було заплановано раніше, але через службу нареченого, його було перенесено.

Сухаревський з дружиною і сином

Вадим також був присутній на пологах. Саме тоді, за словами Вадима, він вперше за довгий час заплакав. За кілька днів до цього він отримав кульове поранення в ногу. Пара має двох дітей — доньку та сина. Однак не відомо, скільки їм років і як їх звати. До речі, Будинок, де мешкала сім'я Сухаревських, знищили окупанти.

Вадим Сухаревський дружина Юлія

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину "Мадяра" Роберта Бровді. У шлюбі він вже понад 30 років.

Теги:
#Дружина #Військовий #Вадим Сухаревський #Сили безпілотних систем