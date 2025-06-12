Народила двох дітей: що відомо про дружину колишнього командувача СБС Сухаревського

Військовий був присутній на пологах дружини

Український військовий, нагороджений званням Героя України Вадим Сухаревський, який був першим командувачем Сил безпілотних систем, а зараз заступник Головнокомандувача ЗСУ, одружений і має двох дітей. Він був на пологах своєї обраниці за кілька днів після того, як отримав поранення.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Вадима Сухаревського. Вона — його головна підтримка та надійний тил.

Що відомо про дружину Вадима Сухаревського

Юлія Сухаревська народилася у Чернігові. Вона музикантка — бандуристка та оперна співачка. Її діяльність майже не висвітлюється у ЗМІ, вона веде непублічний спосіб життя.

В одному з інтерв’ю Юлія розповідала, що із Вадимом вони одружилися за 5 днів до її пологів, у 2014 році. Однак розпис було заплановано раніше, але через службу нареченого, його було перенесено.

Вадим також був присутній на пологах. Саме тоді, за словами Вадима, він вперше за довгий час заплакав. За кілька днів до цього він отримав кульове поранення в ногу. Пара має двох дітей — доньку та сина. Однак не відомо, скільки їм років і як їх звати. До речі, Будинок, де мешкала сім'я Сухаревських, знищили окупанти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину "Мадяра" Роберта Бровді. У шлюбі він вже понад 30 років.