Едва доперла этот "букет". Курьезное видео с женщиной и большой веткой завирусилось в сети

Украинцы шутили и о бобрах, и про "жалко выбросить"

В Полтавской области женщина таскала за собой огромную ветку с дерева, ходя и по парку, и даже в переходе. Курьезный момент уже попал на видео.

Соответствующий ролик публикуют в сети. Отмечается, что точно неизвестно, где произошла эта ситуация, однако местные каналы пишут о Полтавщине.

"Тоже мне кавалер. Подарил такой роскошный букет, а девушка его тянет", — говорится в сообщении.

На видео видно, что женщина таскает за собой ветку, а рядом с ней идет мужчина. При этом ветку целенаправленно тянут домой, потому что с ней заходили даже в подземный переход.

Украинцы в сети уже начали шутить, сообщая, что это именно тот случай, когда жалко выбросить. Упоминали и забавные вирусные изречения по поводу бобра. Однако были и те, кто отметил, что мужчина так и не помог женщине. И это, по мнению комментатора, хорошо характеризует большинство ситуаций, когда "женщина все тянет на себе, а мужчина просто идет рядом".

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