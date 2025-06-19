С искусственным интеллектом на борту: ВСУ сбили уникальный "Шахед" (фото)

Все функции БПЛА пока выясняют специалисты

Украинские военные впервые смогли подбить и проанализировать российский "Шахед" с камерой и системой прямого радиоуправления. При этом беспилотник даже был оснащен модулем искусственного интеллекта.

Информацией об этом поделился специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем telegram-канале. По его словам, о разработке подобного БПЛА было известно уже давно, но сейчас фиксируется первое применение.

"Радиомодем позволяет управлять Шахедом на расстоянии до 150 километров от границ России или линии фронта, или на большие расстояния в случае применения воздушных ретрансляторов в нашем воздушном пространстве", — сообщил он.

Сбитый Шахед

Некоторые детали БПЛА

Часть электроники почти неповреждена

Украинские военные провели детальный анализ

Некоторое оборудование продается на онлайн-площадках

Стоит отметить, что глава ЦПД Андрей Коваленко в своем telegram-канале предупредил, что в ближайшем будущем стоит ожидать не только развития технологий ударных дронов с ИИ, но и стоит ожидать того же и от дронов-перехватчиков

Напомним, ранее Бескрестнов объяснял, почему ВСУ не могут сбивать российские дроны, когда они входят в украинское воздушное пространство.