Зі штучним інтелектом на борту: ЗСУ збили унікальний "Шахед" (фото)

Усі функції БПЛА поки що з’ясовують фахівці

Українські військові вперше змогли підбити та проаналізувати російський "Шахед" із камерою та системою прямого радіоуправління. При цьому безпілотник навіть оснащений модулем штучного інтелекту.

Інформацією про це поділився спеціаліст у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму telegram-каналі. За його словами, про розробку такого БПЛА було відомо вже давно, але зараз фіксується перше застосування.

"Радіомодем дозволяе керувати Шахедом на відстані до 150 кілометрів від кордонів росії або лінії фронту, або на більші відстані в разі застосування повітряних ретрансляторів у нашому повітряному просторі", — повідомив він.

Збитий Шахед

Деякі деталі БПЛА

Частина електроніки майже непошкоджена

Українські військові провели детальний аналіз

Деяке обладнання продається на онлайн-майданчиках

Варто зазначити, що голова ЦПД Андрій Коваленко у своєму telegram-каналі попередив, що в найближчому майбутньому варто очікувати не лише розвитку технологій ударних дронів з ШІ, але й варто чекати на те саме і від дронів-перехоплювачів.

Нагадаємо, раніше Бескрестнов пояснював, чому ЗСУ не можуть збивати російські дрони, коли вони входять до українського повітряного простору.