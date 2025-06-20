Фонд Favbet Foundation помогает молодежи делать первые шаги в IT: прошёл мастер-класс "Билет в IT"

Favbet Foundation продолжает открывать новые возможности для подростков в рамках благотворительной программы IT Kids. На этот раз для участников был организован профориентационный мастер-класс "Билет в IT", который помог сделать первые практические шаги в мире цифровых профессий.

В ходе мероприятия подростки познакомились с 12 актуальными специальностями в сфере IT и Digital: программирование, веб-дизайн, графический дизайн, видеомонтаж, маркетинг, тестирование, продакт-менеджмент, UI/UX-дизайн, робототехника, бизнес-аналитика, Data Science и кибербезопасность.

Особое внимание было уделено практической работе в мини-группах: участники смогли попробовать себя в роли программистов, дизайнеров, маркетологов и менеджеров. Благодаря такому подходу многие подростки определились с профессиональными направлениями, в которых хотят развиваться дальше.

Благодаря поддержке Favbet Foundation участники получили уникальный опыт: живое общение с менторами, реальные истории из первых уст, практические советы и мотивацию от тех, кто уже работает в сфере. Особенно ценным стал формат, в котором часть мастер-класса проводили сами подростки — ученики GoFriends IT Academy, поделившиеся своими историями старта в IT.

"Для нас важно создавать пространство, где дети могут не только узнавать о новых профессиях, но и ощущать, что эти возможности доступны уже сейчас. Именно поэтому мы инвестируем в программы, которые помогают формировать базу для будущего развития молодого поколения", — отметили в Favbet Foundation.

После завершения мероприятия каждый участник получил возможность бесплатно продолжить обучение в GoFriends IT Academy и присоединиться к летнему IT-лагерю, получив еще больше практического опыта.

"Мы ощущаем большую ответственность за то, чтобы помогать детям делать первые шаги в профессиональной жизни. Через такие программы Favbet Foundation стремится поддерживать развитие не только спорта и образования, но и формировать культуру уверенных, амбициозных молодых людей, которые будут двигать вперед будущее Украины", — отметил президент фонда Андрей Матюха.