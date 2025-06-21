Встретятся ли Зеленский и Трамп на саммите НАТО: искусственный интеллект дал неожиданный прогноз

Пока ни одна сторона не высказывала особого оптимизма по поводу возможной встречи

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа на саммите "Большой семерки" не состоялась, однако у них еще есть возможность наверстать упущенное и встретиться на саммите НАТО. Впрочем, и этот сценарий кажется весьма маловероятным.

"Телеграф" решил поинтересоваться этим вопросом у искусственного интеллекта. Модель ChatGPT считает, что возможность встречи на саммите НАТО, который будет проходить 24-25 июня, близка к нулю.

Во-первых, ИИ указывает на особенность посещения лидерами саммита G7. То, что Трамп досрочно его покинул, может говорить о том, что его позиция переменчива, а четких договоренностей с Зеленским нет. Кроме того, между политиками остается напряжение после скандала в Белом доме в феврале, а последующие контакты и попытки смягчить последствия этого разговора какого-либо заметного эффекта не дали.

ChatGPT подчеркивает — непредсказуемость Трампа делает бессмысленными попытки строить прогнозы. Впрочем, гипотетически возможность их встречи все же существует, ведь оба президента могут присутствовать на саммите НАТО. Однако даже инсайдерских анонсов по этому поводу не было. К тому же, пока еще нет даже четкого подтверждения того, что Зеленский туда вообще поедет.

"Несмотря на возможность "встретиться где-то на полях саммитов", никаких конкретных планов или намерений сейчас не наблюдается. Шансы нулевые или очень низкие до появления четких официальных сообщений с обеих сторон", — отмечает ИИ.

Встреча Трампа и Зеленского маловероятна

ИИ предлагает подождать официальных анонсов, если таковы будут

Стоит отметить, что политолог Тарас Загородний ранее рассказал "Телеграфу", что Трамп не хочет публичной встречи с Зеленским, так как в этом случае он не будет выглядеть победителем.