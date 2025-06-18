Антипатия к Украине и ее президенту: эксперт объяснил, почему Трамп сбежал с саммита G7 и не встретился с Зеленским

Трамп испытывает дискомфорт, поскольку Зеленский заставляет американского президента возвращаться в реальный мир

Президент США Дональд Трамп избегает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку к нашей стране, как и к украинскому лидеру у руководителя Белого дома серьезная антипатия. К тому же Трамп чувствует себя очень дискомфортно во время встреч с Зеленским, поскольку последний выбивает американского лидера из привычной картины мира обратно в реальность.

Об этом сказал руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Radio NV. Так он объяснил то, что Трамп сбежал посреди саммита G7, на котором должен встретиться с украинским президентом.

"Он не хочет этой встречи, как мы уже убедились. Потому что это для него дискомфорт: кроме того, что у него персональная антипатия к президенту Украины и к Украине, как к государству, Зеленский где-то там на какое-то короткое время выбивает его из той матрицы, в которой ему комфортно. Где Трамп чувствует себя великим лидером, где ему не задают неудобных вопросов", – пояснил он.

Также Мельник отметил, что еще одна причина, по которой удрал Трамп – это финальное коммюнике саммита. Он может не захотеть его подписывать, поскольку там будут рассмотрены вопросы членства Украины в НАТО и дальнейшей ее поддержки в войне против российских оккупантов. Трамп пока понимает, что НАТО – это не только США, пусть они и вносят наибольший вклад в оборону блока. И вероятность ситуации, когда с ним открыто не согласятся, выставив его слабым, очень велика.

"Трамп под этим, очевидно, не захочет подписываться. То, что может предложить Трамп, не поддержат другие члены НАТО. Здесь нет ни какого-либо прогресса, ни огромной трагедии: в отношении членства Украины в НАТО вряд ли можно ожидать прогресса. Никто не говорит, никто не формулирует, что Украину не берут в НАТО, все пропало, все пропало. Трамп в свое время пытался что-то такое озвучивать, но его послушали, покивали головами и ничего не изменилось. Все понимают, что НАТО — это не только Соединенные Штаты, несмотря на то, что большую долю в оборонный бюджет НАТО вносили именно Соединенные Штаты", – резюмировал он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп внезапно принял решение досрочно покинуть саммит "Группы семи" в Канаде и возвратиться в Вашингтон. Таким образом, предстоящая встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским фактически была сорвана из-за побега американского президента.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что у него достаточно напряженные отношения с Зеленским. Конечно, этому способствовала большая ссора в феврале 2025 года в Овальном кабинете. Хотя после этого президенты имели личную встречу в Ватикане и телефонные разговоры, однако это незначительно улучшило их отношения. Трамп во время ссоры в Вашингтоне говорил, что Зеленский "не готов к миру", но позже уже говорил то же самое про главу России Владимира Путина. Выходит, что именно напряженность отношений с украинским лидером могла повлиять на отъезд Трампа.