Почему Трамп не хочет встречи с Зеленским: политолог назвал неочевидную причину

Американскому президенту было бы проще провести встречу в каком-то закрытом формате, а не официально

Президент США Дональд Трамп не стремится встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Причина тому может крыться в том, что он не будет чувствовать себя в этом случае победителем.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, американский президент постоянно работает на собственную публику.

"То что он не хочет встречаться с Зеленским, тут речь о том, что он публично не может быть победителем", — сказал он.

По убеждению Загороднего, Трамп мог бы провести встречу с украинским президентом не публично, в закрытом формате. В противном случае, ему придется работать на свою аудиторию.

"Он всегда должен быть победителем. А если он не чувствует себя победителем, то зачем тогда встречаться?", — добавил политолог.

Стоит отметить, что ранее бывший глава МИД Павел Климкин сказал, что во время каденции Трампа война России против Украины не закончится, однако может закончиться горячая ее фаза.