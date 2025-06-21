"Подарки Путину делать не будет": Климкин рассказал о планах Трампа по России и Украине

Ситуация прояснится в ближайшие месяцы

Президент США Дональд Трамп не станет делать подарки Владимиру Путину. Однако вероятно у него сейчас нет особого плана по тому, как давить на Россию.

Об этом рассказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "Лига". По его словам, Трампа интересует лишь вопрос внутренней ситуации в США, и если какие-то внешнеполитические вопросы привлекут много внимания избирателей, то и ему придется прикладывать усилия к решению ситуации.

"У Трампа непростые вопросы и просто так делать какие-то подарки Путину он точно не станет. Но если в какой-то момент он решит, что внутренняя политика того требует, то он скажет "давайте ускоряться по украинском треке" или наоборот, отложить его", — сказал Климкин.

По его словам, планы Трампа по Украине и России станут более понятными примерно через два месяца, то есть скоро, но не очень. При этом дипломат добавил, что в это время Путин попытается провести свое летнее наступление и может что-то захватить, чтобы показать это для внутреннего потребителя, как некую победу.

Стоит отметить, что ранее Климкин сказал, что во время каденции Трампе война России против Украины не закончится, однако может закончиться горячая ее фаза.