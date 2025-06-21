Чи зустрінуться Зеленський та Трамп на саміті НАТО: штучний інтелект дав несподіваний прогноз

Поки що жодна сторона не висловлювала особливого оптимізму щодо можливої зустрічі

Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа на саміті "Великої сімки" не відбулася, проте вони ще мають можливість надолужити втрачене і зустрітися на саміті НАТО. Втім, і цей сценарій видається малоймовірним.

"Телеграф" вирішив поцікавитись цим питанням у штучного інтелекту. Модель ChatGPT вважає, що можливість зустрічі на саміті НАТО, який проходитиме 24-26 червня, близька до нуля.

По-перше, ШІ вказує на особливість відвідування лідерами саміту G7. Те, що Трамп достроково його покинув, може говорити про те, що його позиція мінлива, а чітких домовленостей з Зеленським немає. Крім того, між політиками залишається напруга після скандалу в Білому домі у лютому, а подальші контакти та спроби пом'якшити наслідки цієї розмови якогось помітного ефекту не дали.

ChatGPT підкреслює – непередбачуваність Трампа робить безглуздими спроби будувати прогнози. Втім, гіпотетично можливість їхньої зустрічі все ж таки існує, адже обидва президенти можуть бути присутніми на саміті НАТО. Однак навіть інсайдерських анонсів із цього приводу не було. До того ж поки що немає навіть чіткого підтвердження того, що Зеленський туди взагалі поїде.

"Попри можливість "зустрітися десь на полях самітів", жодних конкретних планів чи намірів зараз не спостерігається. Шанси нульові або дуже низькі до появи чітких офіційних повідомлень з обох сторін", — зазначає ШІ.

Зустріч Трампа та Зеленського малоймовірна

ШІ пропонує почекати офіційних анонсів, якщо такі будуть

Варто зазначити, що політолог Тарас Загородній раніше розповів "Телеграфу", що Трамп не хоче публічної зустрічі із Зеленським, оскільки в цьому випадку він не виглядатиме переможцем.