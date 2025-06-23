Укр

"Харрис, я стараюсь": в сети неожиданно раскрыли "секрет происхождения" Безуглой, мем покоряет украинцев

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Марьяна Безуглая
Марьяна Безуглая

Пользователи сети по достоинству оценили шутку

Нардеп Марьяна Безуглая, которая известна своими неоднозначными вызывающими заявлениями, стала героем мема. Пользователи сети неожиданно нашли в ней сходство с не менее ярким человеком и даже известным комедийным персонажем.

Соответствующий мем опубликовал один из популярных пабликов. Авторы в шутку "раскрыли секрет происхождения" Безуглой. Дескать, нардеп похожа на плод любви Людмилы Янукович и Тадеуша Харриса, которые, к слову, также были "остры" на язык.

Напомним, что Людмила Янукович — это жена беглого президента Украины. Женщина прославилась своими заявлениями, которые регулярно пополняли коллекцию украинских мемов. Например, можно вспомнить легендарное "Батя, я стараюсь".

А Тадеуш Харрис — это персонаж из известной американской кинокомедии "Полицейская академия". Лейтенант Харрис был главным ревнителем дисциплины и порядка, мечтающим возглавить академию. Он выступил в роли ключевого антагониста всех семи лент.

Пользователи сети по достоинству оценили шутку:

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев покорил новый смешной мем.

Теги:
#Шутки #Мем #Марьяна Безуглая