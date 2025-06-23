"Харрис, я стараюсь": в сети неожиданно раскрыли "секрет происхождения" Безуглой, мем покоряет украинцев

Пользователи сети по достоинству оценили шутку

Нардеп Марьяна Безуглая, которая известна своими неоднозначными вызывающими заявлениями, стала героем мема. Пользователи сети неожиданно нашли в ней сходство с не менее ярким человеком и даже известным комедийным персонажем.

Соответствующий мем опубликовал один из популярных пабликов. Авторы в шутку "раскрыли секрет происхождения" Безуглой. Дескать, нардеп похожа на плод любви Людмилы Янукович и Тадеуша Харриса, которые, к слову, также были "остры" на язык.

Напомним, что Людмила Янукович — это жена беглого президента Украины. Женщина прославилась своими заявлениями, которые регулярно пополняли коллекцию украинских мемов. Например, можно вспомнить легендарное "Батя, я стараюсь".

А Тадеуш Харрис — это персонаж из известной американской кинокомедии "Полицейская академия". Лейтенант Харрис был главным ревнителем дисциплины и порядка, мечтающим возглавить академию. Он выступил в роли ключевого антагониста всех семи лент.

Пользователи сети по достоинству оценили шутку:

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев покорил новый смешной мем.