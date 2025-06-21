"Спать хочется больше, чем жить". Украинцы продолжают шутить о российских обстрелах

Собрали самые остроумные мемы

Украина почти каждый день страдает от российских атак, которые уносят жизни людей и разрушают дома. Однако даже в такие страшные времена украинцы продолжают шутить.

"Телеграф" собрал лучшие мемы о массированных обстрелах Украины за последнюю неделю. Заметим, что украинцы не пропустили мимо и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Одной из тем шуток стала угроза применения ядерного оружия, что пользователей отнюдь не удивляет. Это хорошо демонстрирует мем, где показано, что в новостях передают критичность ситуации, но для украинцев "ничего нового" в этом нет.

Мемы о войне

Также были и шутки о "Звездных войнах" и желание посмотреть их, а не принять участие в них. Не обошлось и без мемов с кричащими котиками, потому что уже устали от ежедневных обстрелов.

Мэм с котом

Мемы об обстрелах Украины

"Когда читаешь новости, что снова летит сто тысяч шахедов и где-то там готовят ТУшки к очередному обстрелу", — говорится в сообщении.

К тому же украинцы не забыли пошутить о том, что некоторые люди продолжают спокойно спать в постели, когда раздаются взрывы, ведь "спать хочется больше".

Мемы об атаках России

Напомним, что недавно пользователи довольно остроумно шутили о ссоре американского миллиардера Илона Маска и президента США Дональда Трампа. Масло в огонь добавило то, что Макс после этих новостей появился с фингалом под глазом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы не могут прекратить шутить над Трампом и его заявлениями. Особенно на фоне войны между Ираном и Израилем.