Безуглая назвала "кармой" гибель студента в Киеве от российского удара и нарвалась на жесткую критику

В комментариях люди не сдерживают возмущения

Нардеп Марьяна Безуглая снова оказалась в центре скандала — она обвинила Дмитрия Исаенко, погибшего во время российского удара по многоэтажке в Соломенском районе Киева, что он якобы "косил от армии". Гибель парня народный депутат назвала "кармой".

"Косил от армии, но "карма", — написала она в своих соцсетях, добавив к публикации рассказ о гибели Дмитрия.

В частности, часть о том, что 31-летний парень был студентом 1 курса магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья в университете Драгоманова. Магистратура – это второй уровень высшего образования после бакалавриата, то есть это было второе образование Дмитрия. На основе этого Безуглая заключила, что он якобы уклонялся от фронта.

В комментариях ожидаемо жестко раскритиковали циничное заявление Безуглой. Вскоре она добавила к своему сообщению "оправдание" что якобы сделала его из-за сострадания к правам военных.

"Извините, я на стороне сотен тысяч военных, права которых особо никого не интересуют. Они гибнут каждый день, в частности из-за глупых решений, но — тишина. Их нужно менять, поддержать, пойти в армию, но… Конечно, соболезнования родным и близким", — написала Безуглая.

Скрин сообщения Безуглой

Что ответили Безуглой в сети

Очередное скандальное высказывание Безуглой вызвало негодование. Украинцы выражают сомнения в ее психическом здоровье и советуют обратиться за помощью. Некоторые пишет, что кармы не существует, ведь она не "догнала" саму Марьяну. Указывают, что Безуглая по факту работает на раскол общества.

"Да не существует никакой кармы, пани Марьяна. С вами же все ок", "Пани Марьяна, вам такое не страшно писать? Вы побойтесь "кармы" как вы говорите", "Марьян, без негатива, но у вас есть диагностированные психопатические расстройства? Извините что о личном, но это просто многое бы объяснило", "Марьяна, прошу обратитесь о помощи, то как вы ненавидите своих же людей, благодаря которым находитесь в должности — это просто ужас", "Вот что этот пост даст? Еще большую поляризацию общества. Неужели непонятно, что подобные посты работают на углублении раскола общества?", "Слушайте, а вам вообще нормально такое писать? В стране горе чуть ли не в каждой семье и виновата в этом только Россия. А ваш нарратив как раз работает на врага и способствует расколу общества", — пишут в сети.

Фото убитых горем родителей Дмитрия облетело весь мир

Украинцы особенно болезненно восприняли циничное заявление Безуглой, ведь вся Украина надеялась, что Дмитрий выживет. Его родители в отчаянии, но с надеждой на чудо, целый день ждали, что сына вытащат из-под завалов живым, но, к сожалению, он погиб. Спасатели деблокировали тело парня. Всего, по данным на 14:00 18 июня в разрушенном РФ доме в Соломенском районе погибли 23 человека. Тела погибших продолжают доставать из-под завалов.

Как сообщал "Телеграф", ранее Безуглая поддержала скандального экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Она согласилась с ним, когда он пренебрежительно отозвался об украинских пленниках, расстрелявших россияне.