"Гарріс, я стараюсь": у мережі несподівано розкрили "секрет походження" Безуглої, мем підкорює українців

Користувачі мережі гідно оцінили жарт

Нардепка Мар’яна Безугла, яка відома своїми неоднозначними заявами, стала героєм мема. Користувачі мережі несподівано знайшли в ній схожість із не менш яскравою людиною і навіть відомим комедійним персонажем.

Відповідний мем опублікував один із популярних пабліків. Автори жартома "розкрили секрет походження" Безуглої. Мовляв, нардепка схожа на плід кохання Людмили Янукович та Тадеуша Гарріса, які, до речі, також були "гострими" на язика.

Нагадаємо, що Людмила Янукович – це дружина українського президента-утікача. Жінка прославилася своїми заявами, які регулярно поповнювали колекцію українських мемів. Наприклад, можна згадати легендарне "Батя, я стараюсь".

А Тадеуш Гарріс — це персонаж із відомої американської кінокомедії "Поліцейська академія". Лейтенант Гарріс був головним ревнителем дисципліни та порядку, який мріяв очолити академію. Він виступив у ролі ключового антагоніста всіх семи стрічок.

Користувачі мережі гідно оцінили жарт:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців підкорив новий смішний мем.