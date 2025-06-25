Дешевые ракеты – против дешевых "шахедов". Как Норвегия поможет Украине усилить ПВО

На базе систем NASAMS будут действовать разные уровни ПВО

Норвегия не только будет вкладывать средства в производство беспилотников в Украине, но и хочет помочь нам с уничтожением российских ударных дронов типа "Шахед", которые ввиду модернизации и масштабирования их производства становятся все дешевле.

Об этом в интервью сайту "Телеграф" рассказал министр обороны Норвегии Торе А. Сандвик. Он объяснил подходы Норвегии к усилению ПВО Украины.

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— Сейчас мы налаживаем промышленное сотрудничество между норвежскими компаниями и Украиной, чтобы производить больше дешевых ракет для уничтожения дешевых дронов. Чтобы вы могли сосредоточиться на использовании более дорогих ракет для более сложных российских атак. Также в рамках программы Нансена мы выделили ресурсы для поддержки Украины в закупке дополнительных средств ПВО из разных источников, — говорит чиновник.

Для справки: программа Нансена — норвежская гражданская и военная программа поддержки Украины на сумму 135 млрд норвежских крон на период 2023–2030 годов (приблизительно 13,4 млрд долларов). Распределение между видами поддержки определяется ежегодно в соответствии с потребностями украинской стороны.

По его словам, Норвегия и Украина пытаются определить, где именно закупать эти средства ПВО, а также поддерживает производственные мощности в Украине для наращивания производства ракет для систем ПВО.

— Мы говорим о разных уровнях ПВО и стараемся интегрировать больше средств в NASAMS (норвежские зенитные ракетные комплексы средней дальности, находящиеся на вооружении Украины. — Ред.) — например, перехватчики — чтобы не приходилось использовать слишком много отдельных систем управления и командования для противовоздушной обороны, — отметил Торе О. Сандвик.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", что удержит Путина от нападения на НАТО.