Дешеві ракети – проти дешевих "шахедів". Як Норвегія допоможе Україні посилити ППО

На базі систем NASAMS будуть діяти різні рівні ППО

Норвегія не тільки буде вкладати кошти у виробництво безпілотників в Україні, а ще й хоче допомогти нам зі знищенням російських ударних дронів типу "Шахед", які через модернізацію та масштабування їхнього виробництва стають дедалі дешевшими.

Про це в інтерв’ю сайту "Телеграф" розповів міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік. Він пояснив підходи Норвегії до посилення ППО України.

Більше читайте у публікації: "Путін спробує напасти на НАТО, — інтерв’ю з міністром оборони Норвегії. Про тактику РФ, роль США та ППО для України".

— Зараз ми налагоджуємо промислову співпрацю між норвезькими компаніями та Україною, аби виробляти більше дешевих ракет для знищення дешевих дронів. Аби ви мали змогу зосередитися на використанні дорожчих ракет для складніших російських атак. Також у межах програми Нансена ми виділили ресурси для підтримки України у закупівлі додаткових засобів ППО з різних джерел, — каже чиновник.

Для довідки: програма Нансена — це норвезька цивільна та військова програма підтримки України на суму 135 млрд норвезьких крон на період 2023–2030 років (приблизно 13,4 млрд доларів). Розподіл між видами підтримки визначається щорічно відповідно до потреб української сторони.

За його словам, Норвегія з Україною намагаються визначити, де саме закуповувати ці засоби ППО, а також підтримує виробничі потужності в Україні для нарощування виробництва ракет для систем ППО.

— Ми говоримо про різні рівні ППО і намагаємося інтегрувати більше засобів у NASAMS (норвезькі зенітні ракетні комплекси середньої дальності, які є на озброєнні України. — Ред.) — наприклад, перехоплювачі — щоб не доводилося використовувати надто багато окремих систем управління та командування для протиповітряної оборони, — наголосив Торе О. Сандвік.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", що утримає Путіна від нападу на НАТО.