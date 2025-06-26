У больного раком волонтера, потерявшего дом на Херсонщине, пытаются отобрать единственное жилье: детали скандала

Херсонский волонтер может потерять свой дом

Волонтер Глеб Мых, который вывозил людей из-под обстрелов и передавал дроны на фронт, вынужден бороться за свое жилье. Несмотря на диагноз — онкология 4 стадии — он отстаивает право жить в единственном доме, который приобрел после потери имущества в Херсонской области.

По его словам, иски подали не случайные люди, а сыновья продавщицы — Александр и Дмитрий Марушкевичи, один из которых работает в полиции. Об этом волонтер рассказал на своей странице в Facebook.

Речь идет о доме в городе Сколе Львовской области, который Глеб вместе с родителями купил в декабре 2022 года. После оформления все документы были действительными, а право собственности официально зарегистрировано, говорит мужчина.

Город Сколе на карте

Дом волонтер приобрел после того, как его семья потеряла все в оккупированной Антоновке под Херсоном. Чтобы обеспечить крышей родителей, жену и детей, он влез в долги. И вот теперь просит об огласке, потому что у него дом пытаются отобрать.

Сообщение волонтера в Фейсбук

Кто пытается отобрать дом

По словам волонтера, иск подали два брата — сыновья предыдущей владелицы дома Любови Марушкевич. Старший сын Александр Марушкевич работает начальником отдела организации деятельности изоляторов временного содержания и мониторинга действий по задержанным ГУНП во Львовской области.

Младший сын Дмитрий также подал иск в суд, причем отдельно от брата. Согласно декларации в Едином государственном реестре деклараций мужчина с таким именем и фамилией работает в Территориальном управлении Службы судебной охраны во Львовской области — вероятно, это именно тот Дмитрий, о котором рассказывает Мых.

Детали покупки дома

В 2012 году оба сына официально отказались от наследства в пользу матери после смерти отца. Дмитрий даже подписал нотариальное согласие на продажу дома и пообещал выписаться из него. Мать Любовь при подписании договора умоляла не выписывать младшего сына, объясняя это нежеланием становиться на учет в ТЦК.

Судебная волокита

Как рассказывает волонтер, через год после продажи сыновья подали иски в суд. Дела по странному совпадению попали на рассмотрение к одному и тому же судье Андрею Брони.

Судья наложил арест на дом и назначил психологическую экспертизу, чтобы определить, "осознавали ли (сыновья — Ред.), что отказываются от наследства" в 2012 году . Экспертиза длится уже более полугода вместо 90 дней, как должно быть по закону.

Кроме того, по словам самого волонтера, "в дело вовлекли человека, который не имеет никакого отношения к семье, но стал заложником чужих конфликтов". Кого именно имеет в виду Мых, сейчас неизвестно, но "Телеграф" исследует дело и сообщит дополнительно о найденных деталях.

Кто такой Глеб Мых

Волонтер с первых дней полномасштабной войны поставлял и ремонтировал автомобили для ВСУ, доставлял дроны и электронику на передовую. Он эвакуировал людей из-под обстрелов и всячески поддерживал жителей Антоновки. По его словам, на волонтерство он тратил 70% средств из личного бюджета.

Глеб Мих покупает машины для военных. Фото: Фейсбук Глеба Миха

Волонтер передал уже не одно авто. Фото: Фейсбук Глеба Миха

В то же время, как выяснил "Телеграф" в городе Сколе, где живет семья волонтера, 15 августа 2023 года была зарегистрирована Благотворительная организация "БФ ВИВА АЗОВ" (код ЕГРПОУ 45200088). Ее основателем и уполномоченным лицом является Виктория Мых. Вероятно, женщина родственница Глеба Мыха – возможно, жена. Кстати, связи с бригадой НГУ "Азов" и названием благотворительного фонта "Телеграф" не нашел.

Информация о ближайшем фонде с youcontrol

В своих видео волонтер периодически объявляет о сборе для ВСУ и призывает переводить донаты на банку фонда. Кроме того, волонтер на своей странице в Facebook отчитывается об израсходованных средствах.

Дроны для ВСУ. Фото: Фейсбук Глеба Миха

Сейчас Глеб Мых болеет злокачественной лимфомой 4 стадии, но продолжает заниматься волонтерством.

"Телеграф" попытался связаться с волонтером через соцсети. Мы задали Глебу Мыху несколько уточняющих вопросов по делу о судебной тяжбе с братьями Марушкевичами. Однако в настоящее время ответы еще не получили.

Что говорят эксперты

Адвокат Ростислав Кравец в комментарии "Телеграфу" сказал, что в подобную ситуацию может попасть любой человек. "Объективно в такую передрягу может попасть кто угодно и когда угодно. У нас также есть такие дела, к сожалению", — отметил он.

По словам юриста, арест имущества в таких случаях является обычной практикой. "Я считаю, что в этой ситуации преувеличено влияние суда на эту историю, потому что суд был обязан наложить арест, если рассматривается такой иск о незаконности продаж имущества", — пояснил Кравец.

Эксперт отмечает, что по этому делу есть все основания для применения сроков исковой давности. "Учитывая, что еще с 2012 года человек знал, что он отказался от наследства и только сейчас в 2022 году было продано это имущество, то есть все основания для применения сроков исковой давности", — отметил адвокат.

Подводя итог Ростислав Кравец сказал: "Я думаю, что ему (Глебу Мыху — Ред.) не стоит волноваться, несмотря на то, какие кто должности занимает и в каких органах государственной власти они работают. Шансов на удовлетворение такого иска очень немного".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известная украинская волонтерка чуть не попала в скандал из-за данных о производителях БПЛА. Вот как она объяснила свои действия.