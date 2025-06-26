У хворого на рак волонтера, який втратив дім на Херсонщині, намагаються відібрати єдине житло: деталі скандалу

Херсонський волонтер може втратити свій дім

Волонтер Гліб Мих, який вивозив людей з-під обстрілів і передавав дрони на фронт, зараз змушений боротися за своє житло. Попри діагноз — онкологія 4 стадії — він відстоює право жити у єдиному будинку, який придбав після втрати майна на Херсонщині.

За його словами, позови подали не випадкові люди, а сини продавчині — Олександр та Дмитро Марушкевічі, один із яких працює в поліції. Про це волонтер розповів на своїй сторінці у Фейсбук .

Йдеться про дім у місті Сколе Львівської області, який Гліб разом з батьками купив у грудні 2022 року. Після оформлення всі документи були дійсними, а право власності було офіційно зареєстроване, каже чоловік.

Місто Сколе на карті

Будинок волонтер придбав після того, як його родина втратила все в окупованій Антонівці під Херсоном. Щоб забезпечити дахом батьків, дружину й дітей, він вліз у борги. І ось тепер просить про розголос, через те, що у нього дім намагаються відібрати.

Допис волонтера у Фейсбук

Хто намагається відібрати дім

За словами волонтера, позов подали два брати — сини попередньої власниці будинку Любові Марушкевич. Старший син Олександр Марушкевич працює начальником відділу організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання та моніторингу дій із затриманими ГУНП у Львівській області.

Молодший син Дмитро також подав позов до суду, причому окремо від брата. Згідно з декларацією у Єдиному державному реєстрі декларацій чоловік з таким ім’ям та прізвищем працює у Територіальному управлінні Служби судової охорони у Львівській області — ймовірно, це саме той Дмитро, про якого розповідає Мих.

Деталі купівлі будинку

У 2012 році обидва сини офіційно відмовилися від спадщини на користь матері після смерті батька. Дмитро навіть підписав нотаріальну згоду на продаж дому та пообіцяв виписатися з нього. Мати Любов під час підписання договору благала не виписувати молодшого сина, пояснюючи це небажанням ставати на облік у ТЦК.

Судова тяганина

Як розповідає волонтер, через рік після продажу сини подали позови до суду. Справи за дивним збігом потрапили на розгляд до одного й того ж судді Андрія Брони.

Суддя наклав арешт на будинок та призначив психологічну експертизу, щоб визначити, чи у 2012 році сини "усвідомлювали, що відмовляються від спадщини". Експертиза триває вже понад півроку замість 90 днів, як мало б бути за законом.

Крім того, за словами самого волонтера, "у справу втягнули людину, яка не має жодного стосунку до родини, але стала заручником чужих конфліктів". Кого саме має на увазі Мих, зараз невідомо, але "Телеграф" досліджує справу і повідомить додатково про віднайдені деталі.

Хто такий Гліб Мих

Волонтер з перших днів повномасштабної війни постачав та ремонтував автівки для ЗСУ, доправляв дрони й електроніку на передову. Він евакуйовував людей з-під обстрілів і всіляко підтримував мешканців Антонівки. За його словами, на волонтерство він витрачав 70% коштів з особистого бюджету.

Гліб Мих купує автівки для військових. Фото: Фейсбук Гліба Миха

Волонтер передав уже не одне авто. Фото: Фейсбук Гліба Миха

Водночас, як з’ясував "Телеграф" в місті Сколе, де живе родина волонтера, 15 серпня 2023 року була зареєстрована Благодійна організація "БФ ВІВА АЗОВ" (код ЄДРПОУ 45200088). Її засновником та уповноваженою особою є Вікторія Мих. Ймовірно, жінка родичка Гліба Миха — можливо, дружина. До слова, зв''язку із бригадою НГУ "Азов" і назвою благодійного фонту "Телеграф" не знайшов.

Інформація про блігодійний фонд з youcontrol

У своїх відео волонтер періодично оголошує збори для ЗСУ та закликає переказувати донати на банку фонду. Крім того, волонтер на своїй сторінці у Фейсбук звітує про витрачені кошти.

Дрони для ЗСУ. Фото: Фейсбук Гліба Миха

Зараз Гліб Мих хворіє на злоякісну лімфому 4 стадії, але продовжує волонтерити.

"Телеграф" спробував зв’язатися з волонтером через соцмережі. Ми поставили Глібу Миху кілька уточнюючих запитань стосовно справи щодо судової тяганини з братами Марушкевичами. Проте на цей час відповіді ще не отримали.

Що кажуть експерти

Адвокат Ростислав Кравець у коментарі "Телеграфу" сказав, що у подібну ситуацію може потрапити будь-хто. "Об'єктивно у таку халепу може потрапити будь хто і будь коли. У нас також є такі справи, на жаль", — зазначив він.

За словами юриста, арешт майна в таких випадках є звичайною практикою. "Я вважаю, що в цій ситуації перебільшений вплив суду на цю історію, бо суд був зобов'язаний накласти арешт, якщо розглядається такий позов щодо незаконності продажі майна", — пояснив Кравець.

Експерт наголошує, що у цій справі є всі підстави для застосування строків позовної давності. "З огляду на те, що ще з 2012 року особа знала, що вона відмовилася від спадщини і тільки зараз у 2022 році було продано це майно, то є всі підстави для застосування строків позовної давності", — зауважив адвокат.

Підсумовуючи Ростислав Кравець сказав: "Я думаю, що йому не варто хвилюватися, не дивлячись на те, які хто посади займає і в яких органах державної влади вони працюють. Шансів на задоволення такого позову дуже небагато".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відома українська волонтерка ледве не втрапила в скандал через дані про виробників БПЛА. Ось як вона пояснила свої дії.