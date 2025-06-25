Россия вербует "волонтеров" для подрывов: взрыв в Харькове – новая тактика терактов (фото, видео)

За взрывом стоит 19-летняя агентка, завербованная через Telegram.

Российские оккупанты применили новую тактику в терактах против украинских военнослужащих. В субботу в Харькове произошел взрыв — сдетонировала самодельная взрывчатка, спрятанная в багажнике скутера.

Видео теракта облетело все местные телеграм-каналы. По горячим следам Контрразведка СБУ и Нацполиция задержали женщину, которая передала военным заминированный скутер. Агент России выставила его как "волонтерскую помощь". Взрывчатку активировали, когда рядом были двое военных.

Все произошло у кафе в Харькове. Осуществила передачу 19-летняя харьковчанка. Ее завербовали через канал в Телеграмме по поиску работы. Ей дали инструкции, как собрать взрывчатку, она приобрела все необходимое для этого и дистанционного подрыва. После создания самодельного устройства спрятала в багажнике скутера. "С помощью камеры, замаскированной на месте спланированного теракта, российские спецслужбы отследили прибытие военных на "локацию", — говорится в сообщении СБУ.

Хотя она и пыталась скрыться, ее задержали через несколько часов после взрыва. В ходе обыска были обнаружены доказательства и неиспользованные компоненты взрывчатки.

Изъятые улики

Задержанная харьковчанка

По поводу погибших и пострадавших в спецслужбе не уточнили, однако задержанная получила подозрение по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, приведший к гибели человека. Санкция – пожизненное с конфискацией имущества.

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