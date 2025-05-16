Волонтер и адвокат перессорились из-за вышиванок. Детали скандала

Они не смогли найти общий язык

В четверг, 16 мая, Украина отмечала День вышиванки. Это стало поводом для спора волонтера и адвоката в сети.

Адвокат Александр Черных сделал иронический пост на своей Facebook-странице, которое было направлено против тех, кто прикрывает притворным патриотизмом неприглядные поступки. На него ответила украинская художница Марьяна Чикало, между ними разгорелся спор.

Что не понравилось Марьяне Чикало

Она попросила автора удалить публикацию, так как "это низко и позорно, на руку росс. пабликам". Чикало заявила, что сообщение Черных оскорбило лично ее.

"Я надела вышиванку сегодня, потому что я украинка, волонтер Вооруженных Сил Украины, дочь Галичины и украинская художница. Вы сейчас оскорбили лично меня этим нелепым сообщением. Прошу удалить, потому что у вас уже 5 распространений в массы. Сейчас это подхватят спецслужбы болот и растаскают по пабликам", — написала она.

Как ответил Александр Черных

Адвокат в ответ удалил Чикало из друзей. Об этом он сделал отдельное сообщение.

"Немножко почистил друзей! Всех, кто имеет ваву искажать факты, видеть зраду в критике. А также одну даму с Галичины, которая считает, что мой сарказм по использованию вышиванок в качестве индульгенции от преступлений, считает орковским ипсо", — написал он.

На этом история не закончилась — Черных заявил, что женщина якобы звонила ему с обвинениями. Он выложил скрин переписки, Чикало обвиняла адвоката в угрозах и предлагала встречу, в ответ тот предлагал ей "обратиться к врачу".

"История с волонтером Марианна Чикало с Галичины не закончилась. Начались звонки, обвинения в угрозах. Мое мнение это тяжелый ПТСР и необходима помощь психолога человеку… Вопрос в том, что она считает допустимым запрещать кому-то критиковать коррупционеров в вышиванках. И вообще, если она "волонтер" может ночами звонить и угрожать", — написал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из нардепов пришел в праздник на заседание Верховной Рады в вышиванках. В частности, отметилась яркими снимками в вышиванке лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.