Они свидетельствуют о нашей идентичности

Украинские имена несут мощный заряд исторической памяти и национальной идентичности, что особенно раздражает соседей с востока. Они рассказывают о князьях Киевской Руси, выдающихся писателях и героях, творивших украинскую государственность.

Эти имена имеют глубокие корни в нашей культуре и подтверждают связь с Киевской Русью, которую Москва пытается присвоить. Каждое из них связано с конкретной фигурой или событием, формировавшим украинский народ на протяжении веков, и этот факт особенно болезненно воспринимается в РФ.

Мужские имена, бесяные россиян

Богдан означает "Богом дан" и символизирует духовную силу украинского народа. Святослав объединяет святость и славу — это имя носили князья Киевской Руси, и их наследие вызывает особое раздражение у Кремля. Ярослав переводится как "яровая слава" и также принадлежит великим украинским правителям, правившим из Киева.

Даниил и Роман – имена королей Даниила Галицкого и князя Романа Галицкого. Остап происходит от "Евстафий" и особенно популярно в Западной Украине.

Тарас носит особое значение как имя Тараса Шевченко, символ украинского возрождения. Максим напоминает о Максиме Железняке, предводителе Колиивщины. Агафий также входит в традиционные украинские имена с давней историей.

Женские имена украинской традиции

Соломия — западноукраинское имя с крепкими культурными корнями, подчеркивающее региональную украинскую идентичность. Леся прославилась благодаря Лесе Украинке, выдающейся писательнице. Мирослава означает "мирная слава" и продолжает княжескую традицию именования времен Киевской Руси.

Богдана — женская форма от Богдана с тем же духовным значением. Василина, Параска и Квитослава принадлежат к аутентичным украинским именам. Эти имена не просто красиво звучат — они несут историческую память о Киевской Руси как украинском государстве.

Ранее "Телеграф" также писал, какими именами не нужно называть детей, если не хотите встретить старость наедине.