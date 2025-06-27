Поврежденые дома, есть пострадавший: какие последствия атаки на Киевщину

В результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура

В ночь на 27 июня российские войска совершили массированную атаку на Киевскую область. Были использованы беспилотники и ракеты.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник. По его словам, по всей области работали силы противовоздушной обороны – часть враждебных целей удалось сбить.

"Ночью враг массированно атаковал Киевщину с помощью БПЛА и ракет", — говорится в сообщении.

В то же время, есть последствия атаки в трех районах. В частности, в Фастовском районе пострадал мужчина 1963 года рождения — получил ранения, но от госпитализации отказался. Медики предоставили ему помощь на месте.

Также сообщается о повреждении частного дома в Фастовском районе и еще одного дома – в Бориспольском.

В Белоцерковском районе повреждены помещения шиномонтажа и пять автомобилей.

"Попадания в объекты критической инфраструктуры не допущены", — отмечает Калашник.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий удара.

Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье пожары, разрушения и повреждения после атаки дронов. Россияне не менее шести раз атаковали город беспилотниками.