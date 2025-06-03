Сбить почти невозможно. Россияне "прокачали" КАБы, под угрозой теперь не только Харьков (карта)

РФ увеличила дальность авиабомб

Россияне снова модернизировали свои авиабомбы – теперь они летят на 15-35 км дальше, чем старые. Сейчас их дальность достигает 95 км вместо предыдущих 60-80 км.

Теперь под ударами может оказаться весь Харьков и окрестности. Об этом рассказал начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко в комментарии "Суспільному".

В частности, он сказал, что утром 31 мая российские военные из самолета Су-34 запустили четыре КАБа с новыми модулями из Белгородской области. Это стало первым применением подобных бомб в Харьковской области.

В мае оккупанты уже тестировали подобные боеприпасы в Сумской области. Модуль планирования повышенной дальности устанавливают на фугасные авиабомбы, что позволяет значительно увеличить радиус поражения. По словам Борисенко, россияне продолжают испытывать такие КАБы, поэтому дальность может возрасти еще больше.

Новую дальность обеспечивают более тяжелые системы крепления, увеличенные крылья и усовершенствованные системы управления. Правоохранители установили это, проанализировав обломки после обстрелов. При запуске из поселка Томаровка в Белгородской области авиабомбы угрожают всему Харькову и общинам южнее города.

При дальности поражения до 95 км под угрозой оказывается весь Харьков и окрестности.

Скорость и высота пусков остались прежними. Россияне совершают атаки с высоты 9000 метров, а скорость КАБ составляет 700-800 километров в час. Борисенко призвал харьковчан не игнорировать воздушные тревоги, ведь вражеские средства поражения долетают в город быстрее.

Кроме того, российские военные применили против Сум реактивную систему залпового огня "Торнадо" с кассетной боевой частью. В случае продвижения врага в Сумской области последствия для города будут катастрофическими, поскольку оккупанты смогут использовать ствольную артиллерию и другие средства, которые раньше не могли применять из-за большого расстояния.

Противодействовать новым КАБам почти невозможно

Информацию об увеличении дальности российских авиабомб прокомментировал "Телеграфу" военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он выразил сомнения в достижении таких результатов исключительно за счет унифицированных модулей планирования и коррекции (УМПК).

"Не могу подтвердить эту информацию, но то, что они постоянно работают над улучшением дальности полета, да, эта работа ведется непрерывно. Улучшение тактико-технических характеристик возможно установкой реактивного ускорителя, над этим они работают с конца 2023 года", — пояснил эксперт.

Коваленко отметил, что противодействовать таким КАБам чрезвычайно сложно. Единственные варианты — радиоэлектронная борьба или сбивание на фазе работы ускорителя, но это имеет минимальную вероятность успеха. По его словам, пока недостаточно информации для адекватной оценки угрозы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что по Николаеву впервые ударили "Кинжалом". Над городом был сильный дым.