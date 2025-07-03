Укр

Бойцы ВСУ поблагодарили Максима Резницкого за финансовую поддержку

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Военным важно вовремя закрывать сборы на необходимые для фронта вещи Новость обновлена 03 июля 2025, 09:20
Военным важно вовремя закрывать сборы на необходимые для фронта вещи. Фото Скриншот видео

Помощь благотворителей быстро находит применение в бою

Бойцы нескольких подразделений Вооружённых Сил Украины записали видеообращение с благодарностью за материальную помощь меценату Максиму Резницкому, проживающему в Германии, его супруге Татьяне Светник, а также представителю в Украине — Валентину Семехе, "Моцарт". Максим Резницкий владеет автомобильным бизнесом XTON, Crown Rent GmbH в городе Дортмунд (Германия), активно поддерживает ВСУ и помогает украинским беженцам в Европе.

"Приветствуем. Мы — бойцы штурмовой бригады ВСУ, хотим поблагодарить Максима Резницкого и Татьяну Светник за то, что закрыли сбор. А также отдельно поблагодарить за то, что вы всегда откликаетесь и помогаете нашему подразделению в уничтожении российской нечисти. Слава Украине! Героям слава!" — поблагодарили с передовой бойцы штурмовой бригады.

Военнослужащий ВСУ Валентин Семеха, "Моцарт", от имени бойцов штурмовой бригады "Лють" выразил искреннюю благодарность Максиму Резницкому и Татьяне Светник за финансовую помощь.

"Благодаря вашей финансовой поддержке мы смогли обеспечить подразделение автомобилем и Starlink-ом — это усилило наши позиции и позволяет оставаться на связи даже в самых сложных условиях. Ваша помощь — это наш шаг к победе. Слава Украине!" — поблагодарил Семеха.

Кроме того, военнослужащие выполнили личную просьбу мецената и нанесли на артиллерийский снаряд надпись: "На Чечню — от Максима Резницкого". Как сообщили бойцы, снаряд уже отработал по цели и, по их убеждению, нанёс непоправимый ущерб так называемому "чеченскому TikTok-спецназу", который любит воевать на камеру, но полностью беспомощен в реальном бою. В знак благодарности гильза с подписью будет лично передана Максиму Резницкому — как символ признания и подтверждение того, что его помощь имеет прямое боевое применение.

"От бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов" искренняя благодарность Максиму Резницкому и Татьяне Светник за финансовую помощь на средства РЭБ. Вы, как никто, приближаете нашу страну к победе. Слава нации!" — сказал в обращении один из командиров "Азова".

Видео благодарности Максиму Резницкому заканчивается теплым пожеланием на дорогом сердцу Максима иврите: "שתחיה חיים ארוכים" — "Пусть твоя жизнь будет долгой!". Искренняя благодарность патриотам Максиму Резницкому и координатору его помощи в Украине — Валентину Семехи.

Теги:
#Помощь #ВСУ #Файтинг #Максим Резницкий