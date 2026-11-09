Киев парализовало: где посмотреть пробки перед работой

На мосту Патона утром три полосы будут работать в сторону правого берега, вечером – левого

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С 9 ноября в столице ввели резервные схемы движения по мостам, но это не спасает – люди стоят в пробках по дороге на работу, а часть преодолевает мосты пешком. Увидеть загруженные участки можно в Google Maps.

Как посмотреть ситуацию на дорогах и спланировать поездку по столице, рассказывает "Телеграф". Отметим – отдельно посмотреть загруженность дорог в Google Maps сейчас нельзя, однако навигаторы показывают пробки на выбранном маршруте.

Как посмотреть пробки в Google Maps

Откройте мобильное приложение или сайт Google Maps и введите нужный маршрут: укажите начальный адрес и пункт назначения. После прокладки маршрута дороги получат цветовое обозначение в зависимости от интенсивности движения.

Зеленый означает свободное движение, желтый – затрудненное, красный – пробку.

Для поездки с Бориспольской до центра карта предлагает два варианта маршрута

Отметим, там, где это возможно, сайт предлагает альтернативные варианты – они подсвечены не так ярко, однако пробки также можно увидеть на карте.

Дорога с улицы Оноре де Бальзака до площади Независимости занимает больше часа

Как посмотреть пробки при пользовании общественным транспортом

В Google Maps можно отдельно выбрать общественный транспорт и сравнить варианты сообщения. Цветные обозначения на этой карте указывают на вид транспорта, а не на пробки. Поэтому для реалистичной картины стоит переключиться на автомобильный просмотр.

Время поездки на общественном транспорте зависит от выбранного маршрута

Тот же маршрут, но с подсвеченными пробками

Какие правила действуют на трех мостах Киева

Сейчас на мосту Патона организуют реверсивное движение: с 07:00 до 10:00 три полосы из пяти будут работать в направлении правого берега, а с 16:00 до 20:00 – левого.

На Северном мосту грузовики с обоих направлений будут направлять через Подольский мостовой переход. Возобновят движение общественного транспорта с левого берега на правый, а легковых автомобилей и общественного транспорта – с правого на левый. По нему на правый берег люди идут пешком. Напомним, Северный мост был атакован в ночь на 7 ноября.

После атаки 7 ноября движение по Северному мосту перекрывали в обоих направлениях. На мосту были повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линия электропередачи.

На Южном мосту грузовой транспорт, следующий с левого берега на правый, будет ехать в объезд через Дарницкий мост. Для легковых автомобилей и общественного транспорта ограничений не вводят.

Как сообщал "Телеграф", столица уже сталкивалась с пробками из-за российских атак. Утром 2 ноября экстренные отключения света вызвали изменения в движении транспорта и масштабные пробки в Киеве.