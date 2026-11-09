"Одинокий волк" с разрешением на оружие: что известно о краковском стрелке и его сестре

Среди погибших на Рыночной площади – четверо поляков, гражданин Великобритании и гражданка Австрии

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24-летний Михал Оксинский, который в субботу открыл огонь по людям в центре Кракова в Польше, умер в больнице в понедельник, 9 ноября. После перестрелки с полицией его госпитализировали в критическом состоянии.

О смерти стрелка со ссылкой на малопольскую полицию сообщает Onet. Малопольский воевода Кшиштоф Кленчар уточнил, что мужчина умер в 4:30 утра после как минимум трех операций. По данным defence24.pl, Оксинский регулярно тренировался по стрельбе в спортивном клубе Świt в Стараховицах. Он посещал тир каждое воскресенье. У него было разрешение на владение огнестрельным оружием.

Михал Оксинский. Фото: fakt.pl Источник: fakt.pl

Генпрокурор и министр юстиции Польши Вальдемар Журек заявил, что "одинокие волки", совершающие такие преступления, "часто являются неуравновешенными людьми", и предотвратить такие действия очень трудно.

"Я не хочу разглашать материалы дела, но у нас есть доказательства, которые проливают глубже свет на всю эту драму", — сказал Вальдемар Журек о нападении в Кракове.

В каком состоянии раненые

После нападения пострадали 15 человек. По словам воеводы, состояние 14 из них стабильное, в том числе одного из двух раненых полицейских, задерживавших стрелка.

"Состояние одного из пострадавших, речь идет о полицейском, который непосредственно участвовал в задержании нападавшего, остается тяжелым. В то же время вчера его вывели из комы. Он находится под надлежащим наблюдением", – сказал малопольский воевода Кшиштоф Кленчар.

Краковская площадь после стрельбы. Фото: Reuters Источник: Reuters

Кто такой Михал Оксинский и как произошло нападение

Оксинский был родом из Островца-Свентокшиского, по профессии был токарем, пишет Newsweek. Он учился в местном Центре профессионального и непрерывного образования. Соседи описывали его как тихого, сдержанного, но готового помочь парня.

В субботу вскоре после 15:00 он въехал на черном subaru на Рыночную площадь со стороны улицы Славковской и начал стрелять в случайных прохожих и туристов. На нем были одежда, похожая на военную форму, шлем и бронежилет. Нападавший использовал автоматический карабин, похожий на AR-15.

Убегая от полиции в направлении Вавеля, Оксинский продолжал стрелять. На перекрестке улиц Страдомской и Дитля его автомобиль столкнулся с другой машиной. Он вышел из салона, после чего примерно в 15:20 полицейские ранили и задержали его.

По словам министра внутренних дел и администрации Польши Марцина Кервинского, все указывает на то, что нападавший действовал один. Министр также заявил, что у Оксинского были крайне радикальные взгляды и он увлекался ультраправыми идеологиями. В доме, где он жил с семьей, нашли семь единиц оружия; следователи проверяют, использовал ли он арсенал отца.

Кто погиб и кем была сестра стрелка

В Кракове Оксинский убил шестерых человек: трех полек в возрасте 47, 53 и 61 года, 50-летнего поляка, 32-летнего британца и 51-летнюю австрийку. Среди раненых есть граждане Польши, Великобритании, Германии, Португалии, Австрии и России. Одна из пострадавших – 74-летняя португалка, приехавшая в Краков навестить внучку.

Вечером в субботу в семейной квартире нападавшего в Островце-Свентокшиском полиция обнаружила тела его 53-летнего отца, 52-летней матери и 21-летней сестры. На телах предварительно зафиксировали огнестрельные ранения.

Магдалена Оксинская. Фото: bwaostrowiec

По выводам прокуратуры, собранные доказательства указывают на то, что оба преступления совершил один человек. Производство охватывает девять убийств и преступление террористического характера.

Полиция возле дома Оксинского, где он убил свою семью. Фото: Reuters Источник: Reuters

Младшая сестра стрелка, Магдалена Оксинская, училась живописи в Академии искусств в Кракове, сообщает TVN24. В 2024 году ее работы показывали на выставке "ACNE VULGARIS" в Бюро художественных выставок ее родного города. Ректор академии сообщил сообществу о ее гибели, а также о ранении одной из сотрудниц учреждения во время нападения.

"Ничто уже не будет таким, как прежде. Тонкая ткань нашего академического сообщества болезненно ранена. Только вместе мы сможем выздороветь", – подчеркнул ректор Краковской академии искусств, профессор Анджей Беднарчик.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одноклассница Михала Оксинского рассказала о его странном поведении во время учебы. По ее словам, он рисовал виселицы, изображал вооруженное нападение на школу и говорил, что хотел бы стать террористом.