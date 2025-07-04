Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ ударный беспилотный комплекс от "Украинской бронетехники"

Это высокоточное оружие - идеальное решение для современной войны, подчеркнули в компании

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины ударный беспилотный авиационный комплекс UB60D.

"БпАК UB60D — это новая разработка компании "Украинская бронетехника", представляющая собой уже снаряженный, высокоточный FPV-дрон, основа которого 60 мм осколочная мина. Основное преимущество нашей разработки — это то, что дрон не нуждается в снаряжении боевой частью, что экономит много времени. Именно поэтому UB60D — это высокоточное оружие, которое является идеальным решение для современной войны", — рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, в комплекс входит 250 БПЛА и наземная станция управления.

"Дрон предназначен для поражения живой силы и легкобронированной техники. Его конструкция объединяет боевую часть и систему управления в единое целое, что позволяет применять его немедленно, без дополнительного снаряжения. UB60D обеспечивает высокую мобильность: он легко транспортируется, быстро приводится в боевую готовность и не требует длительного обучения оператора", — пояснил Бельбас.

Гендиректор "Украинской бронетехники" также подчеркнул, что комплекс прошел успешное тестирование в зоне боевого столкновения.

"Еще в январе 2025 года первые образцы перед серийным производством успешно прошли боевое испытание на Покровском направлении в населенном пункте Удачное. Сейчас UB60D работают в интересах беспилотных батальонов на Запорожском направлении", — рассказал он.