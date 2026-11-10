Как живет семья с 10 детьми в Украине: школа в две смены, домашние дежурства и большой огород

Семенчуки обрабатывают 18 соток земли, а картофель в этом году дети собрали самостоятельно всего за полдня

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В селе Перемышель в Хмельницкой области Леонид и Татьяна Семенчуки воспитывают шестерых дочерей и четырех сыновей. Ежедневные дела распределяются между членами семьи: дети готовят, убирают и работают на земле.

О домашнем распорядке и помощи детей Татьяна Семенчук рассказала "Суспільне. Хмельницький". Леонид работает строителем, и после работы дети всегда его встречают.

Подъем в половине восьмого и сборы в школу

Утро у Семенчуков начинается в половине восьмого: все просыпаются и собираются в школу. Дети учатся в две смены, и такое расписание, по словам Татьяны, гораздо удобнее для семьи.

"Раньше все шли на первую смену, это были везде очереди", — рассказала Татьяна Семенчук.

Общая молитва за Украину и родных является частью вечеров семьи Семенчуков Источник: Общественное.Хмельницкий

Шестилитровая кастрюля и собственное блюдо Виталика

Первое блюдо Татьяна готовит в шестилитровой кастрюле. На кухне у нее есть помощники со своими предпочтениями: Алена, которая учится в Ровенском училище, любит печь, а Вероника также приобщается к приготовлению пищи.

"Кто-то картошку чистит, кто-то – морковь. Вот Давид у нас любит лук чистить. Как мне надо где-то уехать, я без проблем еду. Я знаю – у меня девочки сварят. Виталик, кстати, отвечает за картошку-пюре. Это его блюдо. Всегда только он его делает", – рассказала Татьяна.

Первое блюдо для большой семьи Татьяна варит в шестилитровой кастрюле. Источник: Общественное.Хмельницкий

Самостоятельно семья готовит и для больших празднеств. После рождения ребенка дома устраивают семьи – праздник по случаю пополнения семьи. Татьяна вспоминает, что однажды собралось около шестидесяти человек: три стола поставили в зале, еще два – в другой комнате.

Уборка по графику и уборка картофеля

Для уборки и мытья посуды у Семенчуков есть график дежурств. В свой день ребенок отвечает и за загрузку посудомоечной машины, и за посуду, которую приходится мыть вручную.

"Сегодня Никин день. Посудомойку загрузила. Помыла то, что не поместилось в посудомойку", – объяснила Татьяна Семенчук.

В огороде дети тоже справляются без постоянного участия взрослых. В этом году Татьяна даже не успела присоединиться к уборке картофеля – работу завершили без нее.

В воспитании детей родители стремятся учиться терпению и оценивать собственные поступки Источник: Общественное.

Пример родителей и совместные вечера

Большую семью Татьяна представляла еще с детства. Ее родители воспитывали семь родных и семь официально приемных детей, а также ухаживали за детьми, которых им привозили другие родители. Леонид также вырос в многодетной семье: у него шесть братьев и четыре сестры.

Каждый вечер Семенчуки собираются вместе на молитву за Украину, воинов и свои семьи. А в воспитании детей супруги готовы учиться и именно – в частности, терпению и умению оценивать собственные поступки.

"Иногда не слушаются. Но сядешь и думаешь: ну а разве ты всегда была послушна. Как не слушаются дети, начинаешь себя проверять. А я там все правильно сделала, начинаешь себя контролировать", — рассказала Татьяна Семенчук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8000 выброшенных бутылок получили вторую жизнь – семья построила из них дом.