В Украине предлагают отменить "советскую норму" в 12 недель для аборта

Автор обращения предлагает отобрать у женщин право на прерывание беременности по собственному желанию

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В Украине предлагают пересмотреть законодательство об абортах и запретить прерывание беременности по желанию женщины независимо от срока. Соответствующую петицию на сайте разместил Денис Бринза.

Автор заявляет, что действующая граница в 12 недель якобы придумана в СССР и установлена исключительно по решению правительства: "Она взята из советского законодательства, где в 1955 году аборт разрешили до 12 недель – не потому, что наука доказала, будто на 12-й неделе ребенок "становится человеком", а потому, что так решил тогдашний режим". Это его первый аргумент за изменение законодательства.

На момент сохранения страницы обращение поддержали 4 человека

Также автор подчеркивает обязанность государства защищать жизнь человека: "если наука не дает ответа, является ли плод "человеком" с первого дня, государство не имеет права использовать эту неопределенность в пользу лишения жизни", акцентирует внимание на христианской морали и догматах, а право на жизнь называет фундаментом.

Основное требование обращения – отменить возможность искусственного прерывания беременности из-за нежелания рожать или по другим немедицинским причинам. Предложенный запрет касается всех сроков, начиная с первого дня.

Когда автор предлагает разрешать делать аборт:

При медицинских исключениях – когда существует реальная угроза жизни или здоровью матери. В случае патологий плода. При этом контроль должен быть усилен, "чтобы под видом "патологии" не убивали детей с особенностями, которые не являются смертельными" После изнасилования. Женщина должна обратиться не позднее окончания 11-й недели, после чего пройти обязательные 10 дней на обдумывание, а процедуру предлагают проводить в пределах 12 недель. Сейчас в отдельных случаях это возможно до 22 недель.

Еще одно требование автора – ужесточить ответственность за незаконное проведение абортов и принуждение к прерыванию беременности.

Обязанность заботиться о матерях и поддерживать их автор возлагает на государство: "Государство должно обеспечить реальную финансовую, медицинскую, психологическую и социальную помощь женщинам, оказавшимся в сложных обстоятельствах. Но поддержка женщины не может означать разрешение убивать ее ребенка".

Петиция также содержит требование обеспечить медицинскую, психологическую и социальную помощь женщинам Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Подать электронную петицию может каждый гражданин Украины. Для рассмотрения обращения как электронной петиции нужно собрать 25000 подписей; даже достижение этого порога не означает автоматического принятия предложенной идеи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других петициях, автором которых также является Денис Бринза. Среди его предложений – ввести в детских садах и школах обязательное чтение Библии.