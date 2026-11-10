Дни рождения в детсадах изменятся? Какие угощения хотят запретить в меню

Для детей до трех лет разрешенные праздничные угощения не должны содержать добавленного сахара

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Кабинет министров Украины призывают ввести единые правила праздничных угощений в детсадах. Соответствующая петиция предусматривает запрет приносить сладости и гарантии участия в совместных мероприятиях для детей с диабетом, аллергиями и другими диетическими ограничениями.

Автор петиции предлагает урегулировать этот вопрос посредством внесения изменений в постановление Кабмина от 24 марта 2021 года № 305. Правила будут распространяться на продукты, которые для празднований приносят родители, работники учреждения и другие лица.

В обращении автор описывает случай, когда родители продолжали приносить сладости в группу, которую посещал ребенок с сахарным диабетом, несмотря на известные риски для его здоровья. По его мнению, безопасность воспитанников должна зависеть от обязательных государственных требований.

"Ребенок с сахарным диабетом не должен зависеть от того, захотят ли другие родители отказаться от конфет. Ребенок с аллергией не должен рисковать здоровьем ради чужой праздничной традиции", – подчеркнул автор петиции.

Какие продукты предлагают запретить

В запрещенный перечень войдут торты, пирожные, рулеты, изделия с кремом, конфеты, шоколад, карамель, леденцы, мармелад и зефир. Ограничение также будет распространяться на печенье, вафли, пряники, кексы, пончики и другую сладкую выпечку. Исключение предусмотрено только для галетного печенья, которое будет соответствовать отдельным требованиям.

Предлагают запретить и сладкие газированные и негазированные напитки, лимонады, сладкую воду, напитки с добавленным сахаром или подсластителями. Пакетированные соки, нектары и другие фруктовые напитки также попадут под ограничения – включая соки без добавленного сахара, если ими угощают вместо цельных фруктов.

Какие продукты предлагают запретить. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Как объясняет автор обращения, прежняя Инструкция по организации питания детей, утвержденная совместным приказом МОН и МОЗ от 17.04.2006 № 298/227, уже запрещала приносить изделия с кремом, мороженое и напитки, но допускала некоторые другие угощения. В петиции указано, что этот приказ утратил силу в 2026 году.

Текст петиции

Что разрешат приносить на праздники

Разрешенный перечень предлагают ограничить свежими фруктами, ягодами и галетным печеньем промышленного производства. В таком печенье должно быть менее 10 граммов сахаров на 100 граммов готового продукта. Для самых младших воспитанников галеты и другие изделия с добавленными сахарами не будут использоваться в качестве праздничного угощения.

Фрукты и ягоды для угощения должны надлежащим образом хранить, мыть и готовить с учетом возраста детей Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для галет также предлагают установить требования к содержанию натрия и отсутствию синтетических красителей, ароматизаторов, подсластителей, усилителей вкуса и аромата и консервантов в соответствии с действующими нормами питания.

Приобретение фруктов и ягод нужно будет подтверждать. Их транспортировка, хранение, мытье, подготовка и подача должны соответствовать требованиям безопасности и возрасту детей. Отдельно предусматриваются безопасные форма и размер продуктов, чтобы минимизировать риск удушья.

Текст петиции

Как будут организовывать угощение для всей группы

Родители, организующие угощение, должны будут сообщить администрации детского сада не менее чем за три рабочих дня. Учреждение заранее проинформирует семьи всех детей группы о составе продуктов и возможных аллергенах, чтобы они могли сообщить об ограничениях и согласовать безопасную альтернативу.

Администрация и сотрудники должны обеспечить участие каждого ребенка в праздновании. Петиция предусматривает обязанность не допускать ситуаций, когда воспитанника оставляют в стороне или не угощают безопасным разрешенным продуктом из-за медицинских противопоказаний.

Ответственность за соблюдение правил предлагают возложить на администрацию и назначенных ответственных работников в пределах их полномочий. Проведение дня рождения или другого мероприятия не будет давать оснований обходить требования к детскому питанию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему украинские родители массово позволяют детям курить вейпы.