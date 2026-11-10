"Пятерка" на батарее не ускоряет обогрев: как работает термоголовка

Шторы и мебельные конструкции вокруг регулятора могут мешать ему правильно определять температуру в комнате

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В холодное время года хочется сделать жилище как можно теплее, поэтому многие выставляют термоголовки на радиаторах на максимум. Однако такая привычка может не только перегреть комнаты, но и привести к лишним расходам на отопление.

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Как выяснилось, цифры на регуляторе батареи имеют совсем другое назначение, чем просто показывать интенсивность нагрева. Неправильная настройка термоголовки может привести к ненужному потреблению энергии и более высоким счетам за отопление, как написали в "kb.pl".

В большинстве традиционных моделей положение 1 соответствует примерно 12°C, 2 – 16°C, 3 – 20°C, 4 – 24°C, а 5 – 28°C. Точные значения зависят от производителя и модели. Чтобы поддерживать около 20°C, достаточно выбрать 3. При максимальной настройке клапан будет продолжать пропускать горячую воду и после достижения этой температуры.

Для спальни обычно выбирают положение 2, для гостиной – 3, а для ванной – 3 или 4, в зависимости от потребностей. Звездочка или снежинка означает защиту от замерзания – примерно 6–8°C. Если температура сильно снизится, клапан будет пропускать небольшое количество горячей воды.

Когда в комнате установится заданная температура, батарея постепенно остывает: подача воды уменьшается или прекращается. Как только температура снизится, клапан снова откроется. Так термоголовка работает в штатном режиме, поэтому сразу включать максимум не нужно.

Для спальни, гостиной и ванной рекомендуют разные настройки термоголовки Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

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