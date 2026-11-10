В Украину вернутся дожди и холод: когда изменится погода

После аномального потепления в середине месяца ожидается похолодание

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Устойчивая сухая погода в Украине продержится с 15 до 18 ноября. Ухудшение условий начнется с западных областей, а 19–20 ноября охватит всю страну.

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. Детальнее читайте в материале: "Аномальные +18, а затем заморозки: Украину накроет мощная волна контрастной погоды".

Очередную порцию дождей принесет малоподвижный холодный фронт с запада.

Дожди принесет малоподвижный холодный фронт с запада Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

После осадков температурный фон постепенно начнет снижаться. Ветер в эти же дни сначала будет юго-восточным, затем постепенно сменится на северо-западный.

Как сообщал "Телеграф", в начале ноября первые снегопады накрыли сразу несколько регионов Украины. Осадки зафиксировали в Харькове, Полтаве, Днепре и других городах. Кадры с "белыми мухами" появились и из Киева, а в Карпатах температура уже опустилась до -11°C. К слову, пятница, 13-е, станет самым теплым днем месяца в стране.