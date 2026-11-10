Двухфакторка больше не спасает: в Telegram набирает обороты новая схема от мошенников

Защитить аккаунт помогут простые шаги

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В сети набирает обороты новый способ взлома Telegram аккаунтов. Пользователи жалуются, что даже двухфакторная защита не работает.

Соответствующее сообщение в Threads опубликовал украинец. По его словам, восстановить доступ к аккаунту практически невозможно.

"Массово взламывают аккаунты в Telegram. У моей жены он сегодня тю-тю и кажется никто ничего не восстановит. Двухфакторка не помогает. Что делать? З.и: ДУРОВ ВЕРНИ СТЕНУ", — говорится в сообщении.

Также еще одна пользовательница предостерегла украинцев о взломе аккаунтов. По ее словам, чаще всего люди получают сообщение о переносе какой-то группы на другую ветку. И чтобы сохранить доступ, нужно перейти по ссылке. Именно это действие становится первым шагом к потере доступа к аканту.

"Атака в Telegram. ОЧЕНЬ ВАЖНО не нажимать никаких кнопок, потому что во многих чатах это появляется. Берегите свои ТГ, поставьте дополнительные верификации и пароли", — пишет женщина.

В комментариях преодолевали, что очень важно выйти из всех "помойных групп" и выключить автозагрузку файлов. А также не переходить на какие-либо ссылки, даже если их сбросывают знакомые или родственники.

Теперь схема взлома выглядит следующим образом: сообщение в знакомой группе или от знакомого человека "Чат переезжает, нажмите "Запустить"". Открывается "проверка, что вы не робот" и просит код, который только что прислал Telegram.

"Именно этого кода и ждут мошенники: это код входа в аккаунт. После взлома тот же "переезд чата" рассылается уже от имени жертвы — во все ее группы", — предостерегают украинцев.

Выходит, чтобы защитить аккаунт надо:

не переходить на подозрительные ссылки;

включить двухфакторную проверку;

отключить автозагрузку файлов;

ни в коем случае не вводить полученные коды.

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