Блэкаут, задержка поездов и поваленные деревья. Запад Украины и Польшу накрыло сильное ненастье (фото, видео)

Временно не работает ПП "Звонковое — Лонья"

На западе Украины в результате непогоды обесточено более 700 населенных пунктов. Сильный ливень и шквальный ветер наделали беды и в Польше, где ранены четыре человека, а без света остались тысячи.

Об этом сообщает ГСЧС Украины. Отмечается, что спасатели также помогли туристам, которых непогода застала в горах.

"В ближайшие дни на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий. По данным Укргидрометцентра, прогнозируются грозы, град и шквалы", — говорится в сообщении.

Ветер повалил дерево

Ненастье на западе Украины

Известно, что из-за сильного ветра и дождей в Украине обесточен 701 населенный пункт (Винницкая — 66, Львовская — 206, Волынская — 172, Тернопольская — 66, Закарпатская — 133, Ивано-Франковская — 63 и Ровенская — 61). Также в некоторых населенных пунктах непогода повредила крыши домов (Ровенская — 100, Закарпатская — 50 и Ивано-Франковская — 1). Однако электроснабжение начали возобновлять уже ночью, поэтому в части сел свет подали в течение нескольких часов после непогоды.

Ливень во Львове

Непогода повлияла и на движение поездов "Укрзализныци", ведь не менее 20 рейсов задерживается. Самая большая задержка в 8 часов поезда №749/750 Вена Главный-Киев. Еще несколько рейсов задерживаются на 2-3 часа, но большинство на несколько минут.

Задержка поездов УЗ

Задержка поездов УЗ

Также из-за сильных дождей временно приостановлены пропускные операции через ПП "Звонковое — Лонья" на украинско-венгерской границе. Людям советуют для пересечения границы воспользоваться ближайшими пунктами пропуска — "Косино" или "Великая Паладь".

Непогода в Польше

В Польше больше всего от непогоды пострадали несколько районов Подкарпатья. На улицах повалены деревья, затоплены дороги, повреждена инфраструктура и около 180 крыш в домах местных жителей. Приблизительно 55 тысяч человек остались без электричества — в основном в окрестностях Кросно, Пшеворска, Столовой Воли.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди и ветер будут идти почти до конца недели. Ведь осадки ожидаются в среду, четверг и пятницу. Особенно подвержены штормам такие воеводства: Силезия, Малопольша, Подкарпатье, часть Мазовии и центр страны. Чем дальше на запад, тем слабее осадки.

Карта чрезмерных осадков в Польше

Ранее "Телеграф" рассказывал, что внезапное наводнение в Техасе забрало уже более сотни жизней.