Блекаут, затримка поїздів та повалені дерева. Захід України і Польщу накрила сильна негода (фото, відео)

Тимчасово не працює ПП "Дзвінкове — Лонья"

На заході України внаслідок негоди знеструмлено понад 700 населених пунктів. Сильна злива та шквальний вітер наробили лиха і в Польщі, де поранено чотири людини, а без світла залишились тисячі.

Про це повідомляє ДСНС України. Зазначається, що рятувальники також допомогли туристам, яких негода застала в горах.

"Найближчими днями на заході України очікується погіршення погодних умов. За даними Укргідрометцентру, прогнозуються грози, град і шквали", — йдеться у повідомленні.

Вітер повалив дерево

Негода на заході України

Відомо, що через сильний вітер та дощі в Україні знеструмлено 701 населений пункт (Вінницька — 66, Львівська — 206, Волинська — 172, Тернопільська — 66, Закарпатська — 133, Івано-Франківська — 63 та Рівненська — 61). Також у деяких населених пунктах негода пошкодила дахи будинків (Рівненська — 100, Закарпатська — 50 та Івано-Франківська — 1). Однак електропостачання почали відновлювати вже вночі, тому у частині сіл світло подали протягом кількох годин після негоди.

Злива у Львові

Негода вплинула і на рух поїздів "Укрзалізниці", адже щонайменше 20 рейсів затримується. Найбільша затримка в 8 годин поїзда №749/750 Відень Головний-Київ. Ще кілька рейсів затримуються на 2-3 години, але переважна більшість на кілька хвилин.

Затримка поїздів УЗ

Затримка поїздів УЗ

Також через сильні дощі тимчасово призупинені пропускові операції через ПП "Дзвінкове — Лонья" на українсько-угорському кордоні. Людям радять для перетину кордону скористатися найближчими пунктами пропуску — "Косино" або "Велика Паладь".

Негода в Польщі

У Польщі найбільше від негоди постраждали кілька районів Підкарпаття. На вулицях повалено дерева, затоплено дороги, пошкоджено інфраструктуру та близько 180 дахів у будинках місцевих мешканців. Приблизно 55 тисяч людей залишилися без електрики — в основному на околицях Кросно, Пшеворська, Сталової Волі.

За прогнозами синоптиків, сильні дощі та вітер вируватимуть майже до кінця тижня. Адже опади очікуються в середу, четвер і п'ятницю. Особливо схильні до штормів такі воєводства: Сілезія, Малопольща, Підкарпаття, частина Мазовії та центр країни. Чим далі на захід, тим слабшими мають бути опади.

Карта надмірних опадів у Польщі

Раніше "Телеграф" розповідав, що раптова повінь у Техасі забрала вже понад сотню життів.