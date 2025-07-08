Все больше жертв: внезапное наводнение в Техасе унесло уже более сотни жизней

Наводнение произошло утром 4 июля и оказалось внезапным

В американском штате Техас продолжают считать погибших в результате внезапного наводнения, произошедшего утром 4 июля. По состоянию на утро 8 июля известно о по меньшей мере 104 жертвах, не менее 24 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что среди погибших оказались 28 детей. Сильнее всего от наводнения пострадал округ Керр, где 84 человека погибли, а 11 пропали без вести. Остальные 20 человек погибли в нескольких соседних округах.

Губернатор штата Грег Эбботт заявил, что более 20 государственных учреждений занимаются реагированием на наводнение и его последствия в штате. Спасатели ищут десятки пропавших без вести людей.

Внезапное наводнение в Техасе произошло утром 4 июля, когда из-за сильных паводков резко вырос уровень воды в реке Гуадалупе. Через час вода поднялась на девять метров и накрыла округ Керр, который не был готов к такой ситуации. В результате наводнения был смыт частный детский лагерь "Мистик", в котором находилось более 700 детей. Несколько десятков из них погибли и пропали без вести, погиб также директор лагеря, который занимался спасательными работами.

Президент США Дональд Трамп 6 июля подписал декларацию о масштабном стихийном бедствии для округа Керр. В тот момент, по его словам, удалось спасти 850 человек. В штате развернули подразделения Федерального агентства по управлению в критических ситуациях (FEMA). В поисково-спасательных операциях приняли участие береговая охрана США и военные подразделения, в том числе морская пехота.

Отметим, что 4 июля в США отмечали День независимости. Также в этот день Трамп подписал скандальный закон о налогах и расходах. Президент США называл этот документ "Одним крупным прекрасным законопроектом", несмотря на то, что он значительно ухудшит оказание медпомощи малозащищенным слоям населения, сократит социальную поддержку.