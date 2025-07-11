Работал на россиян, но раскаялся? В Нацполиции объяснили, что будет с такими

Работа на спецслужбы России может иметь летальные исходы

Бывают случаи, когда украинцы попадают на крючок российских спецслужб, выполняют определенные задачи и уже тогда понимают, что попали в эту ловушку. Однако даже при этом раскладе они могут обратиться в полицию и уберечь себя от летального исхода.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель председателя Нацполиции, начальник криминальной полиции, генерал Андрей Небытов в материале "Полиция за то, чтобы люди имели оружие, в том числе короткоствольное. Но при определенных условиях, — генерал Андрей Небытов ".

Отвечая на вопрос корреспондента, что делать, если попавший на крючок спецслужб украинец и совершил противоправные действия, хочет обратиться в полицию, но боится последствий и только сейчас осознал всю ситуацию, генерал сказал: "Однозначно — сообщать в полицию или СБУ. Это позволит помочь государству и спасти себя от возможного летального исхода".

По словам Небытова, россияне достаточно умело психологически давят, вводят в заблуждение и тому подобное. Но украинцам следует помнить, что они используются для достижения целей России и могут быть уничтожены при выполнении задачи.

"Поэтому советуем: какие бы вы действия уже ни предприняли, всегда есть возможность остановиться, пока не наступили серьезные опасные последствия — и для людей, и для всего государства", — подчеркнул полицейский.

Он также добавил, что граждане могут рассчитывать на то, что в рамках сотрудничества с правоохранительными органами они будут освобождены от ответственности. Но это зависит от характера действий, которые произошли.

"Если человек оступился, но будет с нами сотрудничать и поможет разоблачить вражескую сеть, то он не будет привлекаться к ответственности", — резюмировал Небытов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Нацполиции рассказали об уловках вербовки украинцев россиянами.