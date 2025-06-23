"Настоящие агентессы": Малюк рассказал о женщинах в СБУ, которые работают в тылу

После успешных операций женщинам-агентам меняют облик

Среди агентов Службы безопасности Украины, которые выполняют серьезные операции, есть также и большое количество женщин. После успешного выполнения заданий им меняют документы и фамилии.

Об этом Глава СБУ Василий Малюк заявил на встрече с журналистами, где присутствовал "Телеграф". По его словам, агенты выполняют большое количество задач в тылу врага.

"Мы проводим топовые операции. Вы видели, кроме "Паутины", сколько всего мы сделали. За этим стоят конкретные фамилии и конкретные лица. Я очень высоко ценю этих людей, общаюсь с ними лично, со всеми. И считаю, что к концу моих дней они со мной, как бы ни сложились обстоятельства", — сказал Малюк.

Василий Малюк. Фото: пресс-служба СБУ

Он подчеркнул, что после успешных операций женщинам-агентам меняют облик, документы и они живут под другой фамилией.

"Это настоящие агентессы. И президент очень высоко ценит этих талантливых, искренне неравнодушных к судьбе Украины смелых людей", — подытожил Малюк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после блестящей специальной операции СБУ под названием "Паутина", Василий Малюк анонсировал новые сюрпризы для России.